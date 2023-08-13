تحالف بحري تقوده أمريكا يحذر السفن من دخول المياه الإيرانية لهذا السبب

حذر تحالف بحري تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج السفن في المنطقة بتجنب الاقتراب عن المياه الإيرانية كي لا تتعرض للاحتجاز، حسبما أعلنت البحرية الأمريكية.

ويُظهر التحذير أن التوتر لا يزال كبيرا في مضيق هرمز وما حوله، حيث احتجزت إيران ناقلتي نفط في أواخر أبريل وأوائل مايو.

وفي الوقت نفسه تضع واشنطن وطهران اللمسات الأخيرة لاتفاق بشأن إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين في إيران مقابل سماح الولايات المتحدة برفع التجميد عن أموال إيرانية تبلغ ستة مليارات دولار في كوريا الجنوبية.

وقال تيموثي هوكينز المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين مساء يوم السبت “تنظيم الأمن البحري الدولي يخطر المبحرين في المنطقة بالاحتياطات المناسبة لتقليل مخاطر الاحتجاز على أساس التوتر الحالي بالمنطقة، والذي نسعى إلى تهدئته”.

وأضاف: “على السفن المرور أبعد ما يمكن عن المياه الإقليمية الإيرانية”.

يمر نحو خُمس النفط الخام والمنتجات النفطية في العالم عبر مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان.

ومن شأن اتفاق الإفراج عن المواطنين الأمريكيين من سجن إيراني والسماح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة محو مصدر قلق كبير بين واشنطن وطهران، وسط استمرار الخلافات حول قضايا أخرى من البرنامج النووي الإيراني إلى دعم طهران لميليشيات شيعية إقليمية.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستفرج عن بعض الإيرانيين من السجون الأمريكية في إطار الاتفاق.