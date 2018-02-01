تحالف باماج يوقف إجراءات التحكيم الدولي ضد أبوقير للأسمدة

الصاوي أحمدقالت أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إن تحالف باماج سامكريت أوقف السير في إجراءات القضية التحكيمية المرفوعة منه ضد الشركة، أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن القضية تخص مشروع وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي.

الصاوي أحمد



قالت أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إن تحالف باماج سامكريت أوقف السير في إجراءات القضية التحكيمية المرفوعة منه ضد الشركة، أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن القضية تخص مشروع وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي.

وفي مطلع ديسمبر، قالت أبوقير للأسمدة إن تحالف “باماج – سامكريت” تقدم بقضية تحكيم دولي ضد الشركة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، نتيجة التأخر في تسليم مشروع للصرف الصحي.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 467.11 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل أرباح 240.02 مليون بالفترة المقارنة من العام السابق.

وقرر مجلس إدارة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية تقديم إنذار قانوني ضد شركة “باماج” متضمناً حقها في مطالبتها بالتعويض.

وقالت أبوقير للأسمدة في ديسمبر إنها تتوقع الانتهاء من مشروع معالجة مياة الصرف الصناعي خلال الشهر المقبل، بعد رفع دعوى قضائية ضدها بسبب المشروع.