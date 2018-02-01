تحالف باماج – سامكريت يوقف دعوى تحكيم دولى ضد أبوقير للأسمدة

رجب عزالدين قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إن تحالف شركتى باماج-سامكريت أوقف إجراءات التحكيم الدولى ضدها. وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن التحالف أوقف إجراءات القضية التحكيمية المرفوعة ضدها أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بشأن مشروع…



رجب عزالدين

قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إن تحالف شركتى باماج-سامكريت أوقف إجراءات التحكيم الدولى ضدها.

وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن التحالف أوقف إجراءات القضية التحكيمية المرفوعة ضدها أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بشأن مشروع وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي.

كان مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم قد أخطر أبو قير للأسمدة فى 12 ديسمبر الماضى بدعوى تحكيم دولى ضدها مرفوعة من قبل تحالف تحالف شركة باماج – سامكريت.

وقالت الشركة إن سبب لجوء التحالف للتحكيم يعود إلى قيام أبو قير للأسمدة باحتساب غرامة التأخير المنصوص عليها بالعقد وعدم الإفراج عن خطابات الضمان لحين الانتهاء من الأعمال وذلك نتيجة تأخر الشركة المنفذة فى تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعى.

وأضافت الشركة أن تلك الغرامة تقدر بنحو 788 ألف يورو، بالإضافة إلى 8.8 مليون جنيه، وفقا للتعاقد الموقع بين أبو قير والتحالف.

وتبلغ تكلفة المشروع 225 مليون جنيه بتمويل قدره 144 مليون جنيه من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، وتوشك الشركة على الانتهاء من المشروع خلال الأشهر المقبلة.

ويبلغ رأس المال المصدر لشركة أبوقير للأسمدة 1.89 مليار جنيه، موزعاً على 1.26 مليار سهم مليون سهم، بقيمة اسمية 1.5 جنيه للسهم.