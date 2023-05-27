تحالف «النيل العقارية ونماء الخليج» يطلق مشروع محور بلازا بـ«6 أكتوبر»

أعلنت شركتا النيل للاستثمار العقاري ونماء الخليج للتنمية العمرانية، عن إطلاق مشروع محور بلازا MEHWAR PLAZA، بمدينة 6 أكتوبر، على مساحة 18.000 متر مربع، ويعتبر أول مشروع بالشراكة بين الشركتين في مصر.

وقال المهندس محب كفافي رئيس مجلس إدارة شركة النيل للاستثمار العقاري، إن الشراكة مع شركة نماء الخليج للتنمية العمرانية يرجع لما لدي مجلس إداراتها المتمثل في المهندس معاذ المخضوب والمهندس زهران محمد من نجاحات في إدارة العديد من المشروعات العملاقة في السعودية.

وأشار إلى أن المشروع سيساهم في تطوير الخدمات المتاحة بمنطقة غرب القاهرة، كونه يمثل تجربة فريدة للتسوق

كفافي: خبرات مجلس إدارة الشركة تعطي الثقة للعملاء في المشروع

وأوضح أن النيل تعتبر إحدى شركات مجموعة كفافي الدولية للاستثمار وتعمل في السوق العقارية المصرية منذ سنوات طويلة، استطاعت خلالها تنفيذ مشروعات عقارية متميزة بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر.

وأكد كفافي أن المشروع يعتبر إمتداد طبيعي للعلاقات الطيبة بين البلدين، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بحجم التنمية العمرانية التي يتم تنفيذها في البلدين.

وأضاف أن المشروع يتضمن مساحات متنوعة تراعي احتياجات جميع العملاء.

من جانبه أكد المهندس معاذ المخضوب رئيس مجلس إدارة شركة نماء الخليج للتنمية العمرانية، أن شركته بدأت عملها في السوق السعودي منذ عام 2019، وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات العقارية بشكل متميز، مما جعلها تدرس فرص استثمارية داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

المخضوب: مصر أصبحت وجهة رئيسية للاستثمارات العربية

وأوضح أن الشركة درست العديد من الفرص الاستثمارية، وقررت دخول السوق العقارية المصرية، كونه أصبح الوجهة الرئيسية للاستثمارات العربية

وأشار إلى وجود العديد من مقومات الاستثمار الجيد، في السوق المصرية، والتي تتيح للمستثمرين تنفيذ مشروعات عقارية متميزة.

وقال إن الشركة تستهدف خلق فرص استثمارية سعودية مصرية، خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن المشروع يعتبر أول مشروعات الشراكة بين الشركتين في مصر، ويتم حالياً دراسة مزيد من الفرص الاستثمارية للتوسع في السوق المصري.

محمد: المشروع سيكون وجهة متميزة لسكان غرب القاهرة

من جانبه قال المهندس زهران محمد نائب رئيس مجلس إدارة شركة نماء الخليج للتنمية العمرانية، إن المشروع يعتبر وجهة متميزة لجميع سكان منطقة غرب القاهرة لما يخلقه من حياة متكاملة داخل المشروع.

وأضاف أن المشروع يتمتع بموقع متميز، ويقع مباشرة على المحور المركزي، بواجهة تصل إلى نحو 180 مترا، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف زيادة حجم المشروعات المنفذة في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، تماشياً مع توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة دعم المستثمرين المصريين والأجانب.

ولفت إلى أن الشركة حرصت منذ أول يوم علي اختيار أفضل الكفاءات بالسوق المصرية للعمل بالشركة، واختيار أفضل الشركات العاملة في مجال التصميم والتنفيذ والإشراف والتشغيل والتسويق العقاري حافظت في المشروع على اختيار أفضل الخبرات المتواجدة في السوق المصري، وهو ما ظهر في اختيار شركاء النجاح من تصميم وتنفيذ وادارة وتشغيل.

عامر: تصميم المشروع بشكل مترابط لتحقيق أعلى استفادة للعملاء

من جانبه أكد المهندس مصطفى عامر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MOD+PARTNERS، استشاري المشروع، أن المشروع يقع بموقع متميز مباشرة على المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن محلات تجارية ومطاعم ومكاتب وعيادات ومناطق ترفيهية، حرصت الشركة على تصميمها بشكل يجعلها مترابط بشكل كبير، لتحقيق أعلى استفادة للعملاء، سواء زوار المول أو ملاك الوحدات.