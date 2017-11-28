تحالف المنصور – سكوب يتجه إلى وكالة بيجو حصرياً

❏ تأسيس شركة منفصلة مع الجانب الإماراتى.. وتقديم العرض تم بداية العام ❏ اعتماد الموزعين ومراكز الخدمة مطلع 2018أحمد عوضأكد لطفى منصور، رئيس قطاع المبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع والصيانة بالمنصور للسيارات، وكلاء منتجات جنرال موتورز «شيفرولية وأوبل»، أن تحالف المنصور، وسكوب الإم

❏ تأسيس شركة منفصلة مع الجانب الإماراتى.. وتقديم العرض تم بداية العام

❏ اعتماد الموزعين ومراكز الخدمة مطلع 2018

أحمد عوض

أكد لطفى منصور، رئيس قطاع المبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع والصيانة بالمنصور للسيارات، وكلاء منتجات جنرال موتورز «شيفرولية وأوبل»، أن تحالف المنصور، وسكوب الإماراتية تبرم عقد وكالة بيجو الفرنسية، خلال الفترة المقبلة، وأن عقود الوكالة الجديدة تتجة إلى الحصرية فى توزيع منتجات العلامة.

أوضح منصور فى تصريح لـ«المال»، أن التحالف الجديد؛ بصدد تأسيس شركة منفصلة، لا سيما بوكالة بيجو الفرنسية، مضيفًا أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات مع مجموعة بيجو سيتروين العالمية؛ للوقوف على أبرز النقاط الخاصة بحجم التوريد ومراكز الخدمة وغيرها، مؤكداً أن طرح الطرازات الفعلية يبدأ خلال الربع الأول من العام المقبل.

تابع أن بيجو الفرنسية اختارت عرض تحالف المنصور، وسكوب الإمارتية بعدما تلقت عدداً من العروض من شركات سيارات، ورجال أعمال خلال أوائل العام الحالى.

قال منصور إن تحالف “المنصور للسيارات وسكوب الإماراتية” يدرس حاليًا الخطط التوسعية للعلامة الفرنسية بالسوق المحلية، من خلال اعتماد الموزعين الجدد، وتحديد مناطق مراكز خدمات ما بعد البيع، والصيانة بمختلف المحافظات متوقعاً انتهاء دراسات خطط التوسع لـ “بيجو” نهاية العام الحالي، والبدء فى تنفيذها مطلع العام المقبل.

تابع: “أداء سوق السيارات شهد تحركا نسبيا خلال الربع الثالث، مقارنة بالنصف اﻷول من 2017، التى شهدت تراجعًا عنيفًا بالمبيعات، بعد إعلان البنك المركزى قرار “تعويم الجنيه” – الذى انعكس على أسعار السيارات بالزيادات الكبيرة؛ واﻷمر الذى قلل من القدرة الشرائية للمستهلكين”.

أكد أن شركته تستهدف الحفاظ على حجم حصتها السوقية من مبيعات سوق السيارات، التى تبلغ %26.2، كاشفاً عن طرح الشكل الجديد من أوبل إنسيجنيا خلال الربع اﻷول من 2018.

تمكنت شركة المنصور للسيارات من بيع 26.2 ألف سيارة، خلال الأشهر الـ9 اﻷولى من العام الحالي؛ موزعة على النحو التالى: 21.5 ألف وحدة من العلامة شيفروليه، و3.8 ألف سيارة من “أوبل”؛ بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

يشار إلى أن شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات، والقاهرة للتنمية وصناعة السيارات، تلقت خطابًا من مجموعة «بى إس إيه» مالكة العلامة التجارية «بيجو»، يفيد بعدم وجود نية لديها للاستمرار فى العلاقة التعاقدية الحصرية، القائمة بينهما منذ أعوام فى قطاع السيارات.

أعلنت مجموعة بيجو – ستروين العالمية، اﻷسبوع الماضى، عن استحواذ تحالف “المنصور للسيارات وسكوب الإماراتية”، على وكالة بيجو فى مصر.