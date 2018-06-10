تحالف المنتزة – إيماك يطرح مشروع رآس جميلة للشراكة

أحمد عاشور: يعتزم تحالف يضم شركة المنتزة للسياحة والاستثمار، وشركة إيماك العقبة للتنمية السياحية، طرح مشروع «راس جميلة» بشرم الشيخ للشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف اللواء أحمد المخزنجى، رئيس إدارة شركة المنتزة لـ«المال» أن التكلفة الاستثمارية تصل إلى مليار جنيه،…

أحمد عاشور:

يعتزم تحالف يضم شركة المنتزة للسياحة والاستثمار، وشركة إيماك العقبة للتنمية السياحية، طرح مشروع «راس جميلة» بشرم الشيخ للشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف اللواء أحمد المخزنجى، رئيس إدارة شركة المنتزة لـ«المال» أن التكلفة الاستثمارية تصل إلى مليار جنيه، لافتاً إلى أن مساحة أرض المشروع 850 ألف متر مربع، وهى أخر قطعة تطل على البحر بشرم الشيخ، بطول 750 متراً، وملاصقة لمطار المدينة.

وذكر أن الفترة الماضية شهدت إبداء المطورين رغبات واسعة للشراكة بالمشروع، ومن المتوقع الإعلان عن الطرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، متوقعاً إقبالاً كبيراً من المستثمرين، فى ظل بدء تعافى القطاع السياحي.

يذكر أن «المتنزة» التى يستحوذ على هيكل مساهمتها شركات حكومية بينها «إيجوث»، وشركة إيماك التابعة لوزارة الطيران، وافقت فى أغسطس 2017 على الشراكة فى تطوير أرض مشروع «راس جميلة»، وهى تطل مباشرة على جزيرتى «تيران وصنافير»، كما تطل على مناطق خاصة بالغوص، بالإضافة للشعاب المرجانية.