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تحالف «المقاولون – أوراسكوم» يطالب بتسجيل محطة مياه بحر البقر بموسوعة جينيس

أكبر محطة لمعالجة المياه فى العالم
أحمد صبحي 4:30 م, الجمعة, 25 يونيو 21 4:30 م, الجمعة, 25 يونيو 21

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تقدم تحالف شركتى أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) بطلب رسمى للتسجيل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، للحصول على اللقب القياسي “أكبر محطة معالجة مياه فى العالم“، لمشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر المقامة على أرض سيناء بطاقة 64.8 متر مكعب فى الثانية، ويأتي ذلك تحت شعار الجمهورية الجديدة، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى،.

يهدف المشروع إلى استصلاح وزراعة حوالى 400 ألف فدان بمنطقة سيناء، الذى يقوم بتنفيذه تحالف شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ـ إدارة الأشغال العسكرية.

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ويعد المشروع واحداً من أكبر محطات معالجة المياه على مستوى المنطقة بطاقة إنتاجية 5 ملايين م3/يوم.

وتشمل مكونات المشروع بحسب الموقع الرسمي لشركة المقاولون العرب:

قناة مأخذ المياه المطلوب معالجتها “من مصرف بحر البقر مروراً بسحارة السلام إلي المحطة”.

قناة مخرج خاصة بالمياه المعالجة من محطة المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر.

عدد (4) مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة وتشمل مبنى طلمبات مأخذ المياه -أحواض الخلط السريع – أحواض الخلط البطئ

أحواض الترسيب – المرشحات ذات الأقراص – أحواض الأوزون.

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كما يشمل، خزانات الكلور والمياه المعالجة وخطوط معالجة الحمأة ، وتضم أحواض تكثيف الحمأة – مباني التجفيف الميكانيكي – وحدات تجفيف الحمأة بالطاقة الشمسية.

علاوة على المنطقة الإدارية والتى تشمل (مبنى الإدارة الرئيسى – مبنى العاملين – المسجد –المولدات –المحولات – الورش – الكيماويات –الكلور – الأوزون )- شبكات الطرق الداخلية وأعمال تنسيق الموقع العام.

وزارة التخطيط قدمت 236 مليون جنيه لدعم المحطة

كانت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وافقت في وقت سابق، على دعم خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 236 مليون جنيه.

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وجاء الدعم الذي قدمته الوزارة، لدفع تكلفة مقايسة توصيل التيار الكهربائي لمحطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين متر مكعب/ يوم، ضمن خطة العام المالي الحالي 2020/ 2021، في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.

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بقلم أحمد صبحي

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