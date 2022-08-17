تحالف المستحوذين على «دومتي» يحدد 20 يوم عمل أمام حملة الأسهم لتسجيل أوامر البيع

حدد تحالف مستثمرى شركة «Expedition Investment» عشرين يوم عمل أمام حملة الأسهم فى شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، لتسجيل أوامر البيع ضمن عرض الشراء المقدم على 34% من أسهم الشركة .

وأظهرت نشرة استحواذ دومتي المنشورة بجريدة المال بعدد 17 أغسطس الجارى استمرار فترة سريان العرض بداية من جلسة 18 أغسطس وحتى 14 سبتمبر القادم .

وأبدت هيئة الرقابة المالية أمس الإثنين (16 أغسطس ) موافقتها على نشر عرض الاستحواذ المقدم من تحالف مستثمرى شركة «Expedition Investment» لشراء 34% من أسهم دومتي بقيمة إجمالية 481 مليون جنيه تقريبا.

وقالت هيئة الرقابة المالية، فى بيان تفصيلى للبورصة، إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

كما ألزمت الهيئة شركة «Expedition Investment» بنشر عرض الاستحواذ خلال يومين من صدور الموافقة (16 أغسطس)، على أن تبدأ فترة سريان العرض فى اليوم التالى للنشر ولمدة عشرين يوم عمل، على أن تقوم الشركة بتنفيذ عمليات الشراء للأسهم المستجيبة فى غضون خمسة أيام كحد أقصى من انتهاء العرض.

دومتي : تحالف Expedition يستحوذ بالفعل على 56.6% ويسعى لإستكمالها إلى 90%

ويستهدف العرض الاستحواذ على 96.1 مليون سهم تمثل (34%) من إجمالى الأسهم وهى النسبة المكملة لحاجز ال90% لتحالف المساهمين المشار إليه، والذى يستحوذ بالفعل على 56.6% تقريبا من أسهم الشركة فى الوقت الحالى، وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابة المالية.

وتتولى شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية مهام سمسار العرض، بينما يتولى مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة، مهامّ المستشار القانونى للصفقة، وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابية المالية (16 أغسطس).

يشار إلى أن عرض Expedition جرى تقديمه بشكل مبدئى فى 3 أبريل الماضى بسعر 5 جنيهات للسهم بالتزامن مع بدء عملية الفحص النافى للجهالة ،ثم جرى تقديمه رسميا لدى هيئة الرقابة المالية منذ 3 يوليو الماضى (استمرت الهيئة فى دراسته والبت فيه شهر ونصف تقريبا)،

يشار إلى أن Expedition Investment تأسست حديثا (21 مارس الماضى) بدولة موريشيوس، وتتكون من تحالف مستثمرين مصريين وعرب، من بينهم «آل الدماطى» المالكين فى دومتى.

هيكل ملكية دومتي وخريطة العائلات المساهمة حتى يوليو الماضى

محمد الدماطى نائب رئيس شركة الصناعات الغذائية العربية -دومتى

ويتوزع هيكل ملكية دومتي، بين رجل الأعمال السعودى يحيى محمد عوض بن لادن، بنسبة 15.6%، وشركة تريفى هولدنج بنسبة 11.53%، كما يستحوذ عمر محمد عبد الحميد الدماطي على 9.19%.

كما تساهم زينب محمد عبد الحميد شاهين بنسبة 7.22%، وتستحوذ شركة NASS RUSSEL INVESTMENT COMPANY PLC على نسبة 6.7%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولهم على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقًا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 17 يوليو الماضى.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن عائلة الدماطى تعتزم زيادة نسبتها فى «دومتى»، من خلال حصتها فى Expedition Investment التى تُخطط للاستحواذ على %90 الأسهم.

وقال محمد الدماطى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى تصريح لاحق، إن العائلة مستمرة في هيكل ملكية الشركة حال إتمام صفقة الاستحواذ، بل وتسعى لزيادة ملكيتها .

الملتقى العربي للاستثمارت تنضم إلى تحالف Expedition بمبلغ 50 مليون جنيه

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وأعلنت شركة الملتقى العربى للاستثمارات انضمامها إلى تحالف المستثمرين المساهمين في “Expedition ” عبر توقيع اتفاقية اكتتاب بمبلغ 50 مليون جنيه.

وقالت الملتقى العربي إفصاح مرسل للبورصة (16 يونيو الماضى) إن هذا المبلغ سيتم ضخه مقابل تخصيص نسبة من الأسهم لصالحها لم يجر تحديدها بعد.

وأشارت إلى أن دخولها فى هذا التحالف يأتى فى إطار حرص مجلس الإدارة على تنويع المحفظة الاستثمارية للشركة بما يعود بالنفع على المساهمين ويعظم من فرص النمو خلال الفترة القادمة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لدومتي تحولها للربحية بقيمة 50.37 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بخسائر بلغت 3.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة 1.12 مليار جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بمبيعات بلغت 647 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2021 ،وفقا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة مؤخرا.