تحالف المحيط العالمى يطلق خدمات ملاحية جديدة لمصر

❐ مصدر: التعاقد مهم لكنه لن يعوض خروج «كى لاين – مينج» أمانى العزازىاستقبلت شركة قناة السويس للحاويات المشغل لمحطة حاويات شرق بورسعيد مؤخرًا خدمة ملاحية جديدة تابعة لتحالفocean alliance المعروف باسم المحيط الذى يضم أربعة خطوط هى إس اس إم ايه الفرنسى وتشينا شيبينج الصينى وإ

❐ مصدر: التعاقد مهم لكنه لن يعوض خروج «كى لاين – مينج»

أمانى العزازى

استقبلت شركة قناة السويس للحاويات المشغل لمحطة حاويات شرق بورسعيد مؤخرًا خدمة ملاحية جديدة تابعة لتحالفocean alliance المعروف باسم المحيط الذى يضم أربعة خطوط هى إس اس إم ايه الفرنسى وتشينا شيبينج الصينى وإيفر جرين التايوانى أو أوس ال اليابانى، ويشمل الخدمة إرسال سفن لمينائى بورسعيد إلى جانب ميناء دمياط.

ويعتبر تحالف المحيط واحدا من أكبر ثلاثة تحالفات عالمية تجوب موانئ العالم، بينها ذا إليانس الذى يضم كى لاين يانج مينج، وغادر مؤخرا الموانئ المحلية لميناء بيريه اليونانى والتحالف الثالث تو إم، ويضم خطوط ميرسك الدنماركى وام إس سى الإيطالى، وهيونداى بالإضافة لتحالف المحيط الذى تبلغ طاقته الاستيعابية 5 ملايين حاوية مكافئة.

وقال مصدر مسئول بالتحالف إن سيتم إرسال 4 سفن تابعة له أسبوعيًا لمصر بمعدل تداول يتراوح بين 350 و500 حاوية، وتم اختيار دمياط وغرب بورسعيد لتداول حاوياته مسئول بارز فى محطة حاويات شرق بورسعيد.

ورغم أهمية التعاقد الجديد، أشار إلى أن دخول تحالف المحيط لن يعوض رحيل تحالف كى لاين يانج مينج الذى غادر الميناء بعد تضرره من ارتفاع الرسوم.

من ناحية أخرى، قال هانى النادى، مدير العلاقات الحكومية بشركة قناة السويس للحاويات، إن المحطة تنتظر اتخاذ وزارة النقل والهيئة الاقتصادية قرارات بتصحيح وضع القدرة التنافسية لميناء شرق بورسعيد مع الموانئ المنافسة، بما يسمح بإعادة بعض خطوط تحالف كى لاين يانج مينج الذى غادر لليونان فى دورة تستغرق من 6 إلى 8 شهور بدلاً من عامين.

ومن المقرر أن يلتقى وزير النقل التحالف المنسحب من ميناء شرق بورسعيد خلال ساعات بلندن، لإقناعهم بالعودة إلى الموانئ المصرية ضمن جولة ترويجية سيقوم بها.