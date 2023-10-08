تحالف «القناة للتوكيلات الملاحية والسويس للشحن» يوقع عقد إدارة وتشغيل ساحتين لتخزين البضائع

قالت شركة القناة للتوكيلات الملاحية إن تحالف شركتي “القناة للتوكيلات الملاحية والسويس للشحن والتفريغ” انتهي من توقيع عقد إدارة وتشغيل ساحتين لتخزين البضائع بميناء سفاجا مع هيئة موانئ البحر الأحمر.

وأشارت القناة للتوكيلات الملاحية إلى أنه بموجب الاتفاقيات تحصل هيئة موانئ البحر الأحمر على 80%، من إيراد تشغيل الساحتين.

ويحصل التحالف على 20%، من إيراد التشغيل مقسمة بواقع 70%، لشركة القناة للتوكيلات الملاحية ، و 30% لشركة السويس للشحن والتفريغ.

ونوهت القناة للتوكيلات الملاحية الي أن الساحة الأولي بمساحة 24 ألف متر وتصل مدة التعاقد لـ7 سنوات.

وتبلغ مساحة الساحة الثانية 5100 متر، ومدة التعاقد 5 سنوات .