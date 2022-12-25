تحالف «الغرابلى» و«ثرى إيه إنترناشيونال» يفوز بإدارة وتشغيل قطارات بضائع «سكك حديد مصر»

فاز تحالف يضم شركتى «الغرابلى» و«ثرى إيه إنترناشيونال»، بتولى مهمة إدارة وتشغيل قطارات البضائع بهيئة سكك حديد مصر بعد موافقة مجلس الوزراء الأربعاء الماضى.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن التحالف سيتولى عملية الإدارة والتشغيل لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد لفترة مماثلة لكن ببنود جديدة، على أن يقوم بتنفيذ الصيانة الكاملة للعربات والجرارات التى يستلمها بداية من العام المقبل، مع تحمله جميع أجور العاملين بقطاع نقل البضائع فى الهيئة حاليا، اضافة إلى منح «سكك حديد مصر» عائدا مقابل تأجير الأصول المذكورة سابقا.

يشار إلى أن أسطول الهيئة يضم حاليًا 100 جرار، ويغطى الكم المطلوب فى الوقت الحالى من البضائع، إلى جانب أنه يتم العمل على تنفيذ برنامج لتحديث 81 جرارًا بالورش، فضلًا عن وجود 4500 عربة جاهزة للتشغيل.

وأضافت أن الهيئة عقب إبرام العقد النهائى، ستسلم «الغربلى» و«ثرى إيه إنترناشيونال» قائمة بعملائها المستفيدين من المرفق لنقل البضائع فى الوقت الحالى، وللتحالف حرية إعادة التعاقد إن لزم الأمر وفقًا لتسعيرة جديدة.

وأوضحت أن دور الهيئة سيقتصر على محورين: الأول الإشراف على تنفيذ معايير الأمن والسلامة وقواعد التشغيل، والثانى: المساعدة فى توفير المسارات التى سيعتمد عليها المشغل فى الفترة المقبلة، مصحوبة بجدول زمنى لرحلات البضائع، بحيث يتمكن من عملية النقل وفق توقيتات محددة، لا تتعارض مع قطارات الركاب.

وأشارت إلى أن هناك نوعين من المسارات: الأول منتظم وثابت وفقا لجدول زمنى محدد على الخطوط، والثانى: طلب مسارات فردية يتم تجهيزها على حسب الحاجة، وفى هذه الحالة سيتم التنسيق مع طرفى التعاقد قبل انطلاق كل رحلة على حدة.

ويبلغ حجم أطوال الشبكة 9.570 كيلو متر تربط جميع المناطق الرئيسية فى الوجهين القبلى والبحرى، والموانئ المصرية على البحر الأبيض المتوسط شمالًا، وتضم «الإسكندرية، وبورسعيد، والدخيلة، ودمياط»، وعلى البحر الأحمر شرقًا «السويس، والعين السخنة، وسفاجا»، وصولًا إلى منطقة القاهرة وما بعدها.

وقالت المصادر إن المنقول من البضائع بالسكك الحديدية فى الوقت الحالى يصل إلى 5.6 مليون طن سنويًا، ولا يزال هناك الكثير من الإمكانات لزيادة الكميات وهو ما يساعد على تخفيف الازدحام بالطرق وتقليل الانبعاثات الضارة.

وأضافت أن البنية الأساسية التى سيعتمد عليها التحالف لتقديم خدماته للعملاء تضم شبكة خطوط بها 158 محطة، مرتبطة بمجموعة من الأحواش، وموزعة على طول مسارات البضائع لتخزين وتجهيز القطارات، كما يوجد عدد من المحطات التبادلية لأعمال الحاويات فى 4 مواقع هى: «كم 48 على خط الواحات البحرية، وخط بضائع حلوان، وكم 51 على خط «السويس السخنة»، ومحطة الروس على خط سكة حديد «الواسطى الفيوم».

وأوضحت أن الخطوط التى سيتم العمل عليها تشمل مسار الاتحاد من منطقة التبين وميناءى الإسكندرية والدخيلة بطول 123 كم، والواحات البحرية ومنطقة التبين بطول 350 كم، ومسار سكة حديد «ميناءى السخنة – الأدبية» بطول 55 كم، ووصلة برج العرب الجديدة من خط الإسكندرية – مطروح بطول 13 كم.

يشار إلى أنه يوجد 11 صومعة غلال سيتم خدمتها من خلال خطوط البضائع، وهى صوامع «شبرا، وطنطا، وكفر الشيخ، وإمبابة، وبنى سويف، والفيوم، وأبو راضى، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج وقنا»، كما توجد مصانع السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية وأبو قرقاص، وجرحا، وقوص، وكوم أمبو، فضلًا عن مصنع أسمنت العامرية فى حلوان، وخدمة شركات أبوقير للأسمدة، وأبو زعبل للأسمدة، وطلخا، وكيما، ومناجم السباعية، ومعامل تكرير البترول بالمكس، وحوش البترول بفرز القاهرة، والعجرود بالسويس، ومستودع المنيا.

وتعاقدت هيئة السكة الحديد فى الفترة الماضية مع الهيئة العربية للتصنيع لشراء 1000 عربة بضائع من طرازات مختلفة، تشمل عربات سطح لنقل الحاويات القادمة عبر الموانئ، فضلًا عن عربات نقل للغلال و300 عربة كشف قلاب، وتقدر قيمة الصفقة بقيمة 4 مليارات جنيه.