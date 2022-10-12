تحالف «العرجانى وأرابيلا والصافى وعبدالمقصود» يؤسس «ذا آرك» العقارية

أسس تحالف استثمارى يضم 4 مجموعات تعمل فى مجال المقاولات والتجارة، شركة ذا آرك للتنمية العقارية، بهدف إنشاء مشروعات عقارية متكاملة، لتبدأ باكورة أعمالها فى القاهرة الجديدة، باستثمارات مبدئية 30 مليار جنيه.

وقال أسامة أبو علم، الرئيس التنفيذى لشركة ذا آرك للتنمية، إن الأخيرة تأسست برأسمال مدفوع بلغ 500 مليون جنيه، بإسهامات من مجموعات «العرجانى، والصافى، وأرابيلا العقارية، وعبدالمقصود».

وأوضح «أبو علم» فى مؤتمر صحفى بحضور المال، أن القطاع العقارى بالسوق المحلية واعد للغاية، وهناك طلب متزايد على الشراء، وهو ما دفع المساهمين لتأسيس ذا آرك والمشاركة فى تلك التنمية.

وأضاف أنه تم التوصل لاتفاق مع شركة الاستثمارات الليبية «أويا»، بهدف الدخول فى شراكة تتضمن تولى ذا آرك تطوير قطعة أرض مملوكة لــ«الأولى» بشارع التسعين الجنوبى بالتجمع الخامس.

وأشار «أبو علم» إلى أن الشركة تنوى إقامة مشروع عمرانى متكامل على مساحة بنائية تقارب مليون متر مربع، يضم وحدات سكنية وأخرى تجارية وفندقية وإدارية، ومن المستهدف تحقيق مبيعات إجمالية تلامس 100 مليار جنيه على مدار 10 سنوات.

وأكد إسناد أعمال المقاولات بالمشروع لصالح شركات، منها اتحاد المقاولين العالمية CCC بخلاف أبناء سيناء للمقاولات، وأرابيلا للتشييد، فيما بدأت الأعمال الترابية وحفر الأرض فى الموقع، ومن المقرر طرح المرحلة الأولى من المكونات التجارية والإدارية خلال شهر تقريبًا.

ولفت إلى إعداد شركة «إتش كيه إس» تصميمات المشروع المرتقب بالقاهرة الجديدة، بينما ستتولى «آى سى جى» الاستشارات الهندسية ومتابعة التنفيذ، بخلاف الاتفاق مع «سافلز» العالمية على تسويق الوحدات الإدارية وإدارة المبانى.

وأفاد «أبو علم» بأن الشركة حصلت على القرار الوزارى لتطوير الأرض، كما تعتمد على الموارد الذاتية للمساهمين فى تغطية أى تمويلات مطلوبة فى الفترة القادمة.

جدير بالذكر، أن مجموعة المؤسسين لشركة ذا آرك للتنمية يتمتعون بخبرات كبيرة ومتنوعة فى العديد من المجالات الاستثمارية والتنموية، والتى تشمل العقارات، والبناء والتشييد، والتكنولوجيا، والضيافة، والسيارات، بما يعزز إمكانيات الشركة الجديدة ويؤهلها للمنافسة بقوة فى سوق العقارات.

وأكد «أبو علم» أن الشركة أعدت دراسات للتعرف على طبيعة احتياجات العملاء، كما تخطط لإقامة مزيد من المشروعات المتنوعة فى مناطق عمرانية جديدة، سيتم الكشف عنها تباعاً.

ويقع «ذا آرك» بالقاهرة الجديدة على مساحة 92 فدانًا، ويعد واحدًا من المشروعات المتكاملة؛ إذ يضم منطقة تجارية، وحيا سكنيا، ومركزا ثقافيا وترفيهيا، وحديقة مركزية، وفنادق.