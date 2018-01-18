تحالف السويدى – ماروبينى يوقع اتفاقًا مع أبوظبى للطاقة

رجب عزالدينوقع تحالف السويدى اليكتريك – ماروبينى اليابانية، اتفاقًا مبدئيًا، مع شركة أبو ظبى لطاقة المستقبل (مصدر) الإماراتية، لدراسة دمج مشروعى طاقة الرياح بخليج السويس بمنطقة رأس غارب.وقالت السويدى إليكتريك، فى بيان للبورصة المصرية، إنه تم أمس الأربعاء توقيع اتفاق مبدئى شركة أبو ظبى لطاق

رجب عزالدين

وقع تحالف السويدى اليكتريك – ماروبينى اليابانية، اتفاقًا مبدئيًا، مع شركة أبو ظبى لطاقة المستقبل (مصدر) الإماراتية، لدراسة دمج مشروعى طاقة الرياح بخليج السويس بمنطقة رأس غارب.

وقالت السويدى إليكتريك، فى بيان للبورصة المصرية، إنه تم أمس الأربعاء توقيع اتفاق مبدئى شركة أبو ظبى لطاقة المستقبل، على هامش قمة الطاقة العالمية الذى تستضيفه مدينة أبو ظبى، ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات مع الجهات المصرية المعنية ومؤسسات التمويل.

كانت شركة أبوظبى للطاقة، قد دخلت فى شراكة مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بصدد تطوير مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح، بقدر 200 ميجاوات بمنطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

ووقع تحالف السويدى اليكتريك –ماروبينى اليابانية، مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 500 ميجاوات بخليج السويس.