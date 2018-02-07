تحالف السويدى – سيمنز يفوز بعقد محطة كهرباء فى الإمارات

رجب عزالدينأعلنت شركة السويدى إليكتريك عن فوز تحالفها مع سيمنز الألمانية، بعقد تدشين المرحلة الرابعة من محطة "H" لتوليد الكهرباء فى منطقة العوير بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هيئة كهرباء ومياه دبى أرست عقد توريد وتركيب واختبار وتدشين المرحلة



رجب عزالدين

أعلنت شركة السويدى إليكتريك عن فوز تحالفها مع سيمنز الألمانية، بعقد تدشين المرحلة الرابعة من محطة “H” لتوليد الكهرباء فى منطقة العوير بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هيئة كهرباء ومياه دبى أرست عقد توريد وتركيب واختبار وتدشين المرحلة الرابعة من محطة “H” لتوليد الكهرباء على تحالف “السويدى إليكتريك” و”سيمينز” بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار.

وتابع البيان أن تلك المحطة المذكورة ستعمل بالغاز الطبيعى بقدرة إجمالية مركبة 815 ميجاوات، ومن المقرر البدء فى إنتاج الكهرباء منها فى 2020.

وتتولى السويدى إليكتريك عمليات التصميم والتوريد والتركيب لكل مهمات المشروع إضافة إلى الأعمال المدنية والإنشائية ومرافق المشروع، بينما تتولى سيمنز أعمال التصنيع والتوريد واختبار وتدشين وحدات التوليد.