تحالف السقاف – عمار يبدأ تنفيذ هاى تاون بتكلفة 500 مليون جنيه

رضوى عبد الرازقيعتزم تحالف السقاف السعودى وعمار العقارية البدء فى تنفيذ مول "هاى تاون" على مساحة 13 ألف متر فى السادس من أكتوبر، وباستثمارات تتخطى 500 مليون جنيه أوائل 2018.قالت عبير عصام، رئيس مجلس إدارة عمار العقارية، إنه تم الحصول على الأرض مؤخرا، وجار إنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص والمواف

رضوى عبد الرازق

يعتزم تحالف السقاف السعودى وعمار العقارية البدء فى تنفيذ مول “هاى تاون” على مساحة 13 ألف متر فى السادس من أكتوبر، وباستثمارات تتخطى 500 مليون جنيه أوائل 2018.

قالت عبير عصام، رئيس مجلس إدارة عمار العقارية، إنه تم الحصول على الأرض مؤخرا، وجار إنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص والموافقات، مشيرة إلى أنه من المقرر تنفيذ مول تجارى متكامل يشتمل على خدمات ترفيهية وأيضا وحدات فندقية.

وأضافت أن المشروع يعد الثانى لتحالف السقاف وعمار العقارية، بعد تنفيذ مول «watch» على مساحة 9 آلاف متر بمنطقة التوسعات الشمالية بأكتوبر، وتم البدء فى الأعمال الإنشائية لـ”هاى تاون” منذ 3 أشهر.

وأوضحت أن التحالف يستهدف تنفيذ العديد من المشروعات العقارية فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن دخول استثمارات عربية وحرصها على ضخ المزيد من الاستثمارات ينعكس إيجابا على المناخ الاستثمارى فى السوق المصرية، لافتة إلى أن التحالف سينفذ مشروعا آخر قريبا “أرينا بيزنس بارك”، وهو عبارة عن مجمع إدارى على مساحة 7720 مترًا بأكتوبر بجوار مستشفى دار الفؤاد.

وقالت عبير عصام إنه من المقرر الانتهاء من مول «هاى تاون» خلال عامين، ويشتمل على دور أرضى و3 أدوار، وتصل المساحة الإجمالية شاملة الارتفاعات، إلى 40 ألف متر مربع وتبلغ استثماراته المتوقعة 300 مليون جنيه، وسيتم التنفيذ على عدة مراحل.

تشمل المرحلة الأولى حدائق، ومنطقة ألعاب أطفال، وغيرها، والمرحلة الثانية تضم 171 محلًا تجاريًا، وتبدأ مساحة المحال من 50 مترًا، وتخصص لأنشطة عديدة، كما يشمل المشروع وحدات إسكان فندقى، عبارة عن 100 غرفة، مجهزة لتلبية احتياجات المناطق الصناعية وطلبة الجامعات، كما سيضم المول مجمع سينمات وعيادات طبية وبنوك.

وأضافت أن المشروع يتسم بموقع مميز، بالتوسعات الشمالية، ويقع فى قلب منطقة يحيط بها 8 مشروعات سكنية عملاقة، ولايقل عدد السكان بتلك المنطقة عن 100 ألف نسمة، بما يسهم فى إحياء المنطقة، وخدمة شريحة كبيرة من المواطنين.

وأشارت إلى أنه جار دارسة عدد من قطع الأراضى والفرص الاستثمارية بمختلف مدن المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ مشروعات فى المرحلة المقبلة تتلاءم مع احتياجات القطاع والعملاء.

وأكدت أهمية عدم حدوث زيادات سعرية جديدة فى الخامات وتكاليف التنفيذ لضمان الحفاظ على مستوى سعرى معين للوحدات، واستمرارية تلبية طلب العملاء، مشيرة إلى أن الزيادات التى شهدتها السوق خلال 2017 أثرت سلبيا على المبيعات وهوامش أرباح الشركات فى ظل عدم تحميل كامل الزيادات السعرية للعملاء.