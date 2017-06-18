تحالف الخط العربى – هاباج لويد يقفز إلى المرتبة الخامسة عالميًا

توفيق: حصة قطر %51 ولن تتغير بعد المقاطعةالسيد فؤادقال مجدى توفيق، مدير العمليات بشركة الملاحة العربية – وكيل خط العربى – إن اندماج الخط العربى، مع الخط الألمانى " هاباج لويد" ساهم فى أن يقفز ترتيب التحالف الجديد إلى المركز الخامس على مستوى العالم، بعد خطوط" ميرسك الدنماركى، "إم إس س

توفيق: حصة قطر %51 ولن تتغير بعد المقاطعة

السيد فؤاد

قال مجدى توفيق، مدير العمليات بشركة الملاحة العربية – وكيل خط العربى – إن اندماج الخط العربى، مع الخط الألمانى ” هاباج لويد” ساهم فى أن يقفز ترتيب التحالف الجديد إلى المركز الخامس على مستوى العالم، بعد خطوط” ميرسك الدنماركى، “إم إس سى ” الإيطالى، “سى إم إيه” الفرنسى ، “كوسكو” الصينى.

وأضاف – فى تصريحات لـ “المال” – أن الاندماج بين الشركتين كان صحيا بصورة كبيرة، قائلا ” الخط العربى كان يحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم، بينما كان يحتل الخط الألمانى ” هاباج لويد ” المرتبة السابعة، وفقاً لمؤسسات التصنيف العاملة في المجال البحرى.

وأكد أنه سيتم تغيير جداول الإبحار خلال الأيام الراهنة، للتماشى مع التحالف الجديد لدخول وخروج سفن التحالف للموانئ المصرية.

مضيفاً أنه، تم إدماج الشركتين القائمتين بنشاط الوكالة فى مصر فى شركة واحدة ، ولم يتم الاستغناء عن أى من موظفى الشركتين.

وأكد أن التحالف سيركز على ميناء دمياط، بعد أن كان يفضل بينه وبين ميناء شرق بورسعيد، وتابع :” أن هذا التحول إلى ميناء دمياط يعود إلى توقيع العديد من الاتفاقيات بين خط “هاباج لويد ” صاحب الحصة الأكبر فى التحالف” وميناء دمياط.

وعن تأثر الخط العربى بقرار الدول العربية، بفرض مقاطعة على قطر، أشار “توفيق ” إلى أن قطر تستحوذ على حصة 51% من الخط العربى، إلا أنها لا تحتكر الإدارة، كما أنه تتم إدارة الخط عبر مجلس إدارة مشكل من جميع الدول الأعضاء.

ولفت إلى أنه لم يتم حتى الآن دراسة تأثير قرار الدول العربية على مسار حصة قطر فى الخط العربى، متوقعا عدم حدوث أي تغير .

وقعت كل من شركة الملاحة العربية المتحدة وشركة «هاباج – لويد» الألمانية، اتفاقة تلزم كل من المساهمين الرئيسين فى هاباج -لويد وهم شركة “سى إس إيه فى” للشحن البحرى، ومدينة هامبورج الألمانية، وشركة “كونا ماريتايم” والمساهمون الرئيسيون فى شركة الملاحة العربية المتحدة، وهم شركة قطر القابضة وصندوق الاستثمارات العامة فى المملكة العربية السعودية، بدعم برنامج لزيادة رأس المال، بمقدار 400 مليون دولار من خلال إصدار أسهم جديدة.

ويتألف أسطول التحالف الجديد من 237 سفينة بقدرة تحميلية تقارب 1.6 مليون حاوية، كما سيقدر حجم النقل السنوى بـ10 ملايين حاوية، فيما سيصل حجم الإيرادات إلى حوالى 12 مليار دولار سنوياً.