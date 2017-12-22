تحالف التيار الديمقراطي يستكمل نشاطه اليوم بالمحلة

إيمان عوف يستكمل، اليوم، التيار الديمقراطي جولته مع القدس في المحافظات التضامنية للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تقيم وحدة المنزلة، برئاسة مجدي الخريبي نائب المنزلة السابق، فعاليات يوم القدس بمركز المنزلة ويحضر فيها كل من طارق البربري أمين حزب التحالف بالدقهلية، ومحسن شبانة أمين الإعلام، بح

إيمان عوف





يستكمل، اليوم، التيار الديمقراطي جولته مع القدس في المحافظات التضامنية للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تقيم وحدة المنزلة، برئاسة مجدي الخريبي نائب المنزلة السابق، فعاليات يوم القدس بمركز المنزلة ويحضر فيها كل من طارق البربري أمين حزب التحالف بالدقهلية، ومحسن شبانة أمين الإعلام، بحضور كل من مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وطه طنطاوي عضو المكتب السياسي، ومحمود سامي رئيس حزب تيار الكرامة، وكمال أبو عيطة القيادي بحزب تيار الكرامة، وسيتضمن اليوم ندوة وحلقة نقاشية حول القدس وتاريخية القضية، ثم يعقبه حفل فني للفنان أحمد إسماعيل.

وفي المحلة “أرض العمال” يسافر وفد مكون من الخبير الاقتصادي د. زهدي الشامي نائب رئيس الحزب، وأ. رفيق الكردي الأمين العام المساعد؛ للمشاركة في فعاليات أيام القدس التي ينظمها شباب الحزب بالمحلة، وسيشهد اليوم فقرات شعرية وعرض سينما عن القضية الفلسطينية.