تحالف التعمير وجلوبال ليس وبى إم يوقع عقدًا بقيمة 237 مليون جنيه

❏ حسن حسين: الشركة تقوم بدور المؤجر ووكيل المؤجرين.. والتحالفات تسهم فى تعظيم العوائد

❏ حاتم سمير: النشاط إحدى الأدوات لتنمية حجم أعمال التطوير العقارى

بدور إبراهيم

وقع تحالف التعمير «الأولى» و«جلوبال ليس» و«بى إم» للتأجير التمويلى عقد تأجير تمويلى بقيمة 237 مليون جنيه لصالح شركة المعادى للتنمية والتعمير إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد لتمويل الجزء الإدارى والتجارى بمشروعها المتكامل بمدينة الشروق.

وقال حسن حسين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتأجير التمويلى, إن التحالف يعد بمثابة خطوة إيجابية لدعم التعاون الاستيراتيجى بين شركات التأجير التمويلى فى الدخول لتمويل مشروعات كبرى، بما يُسهم فى تعظيم العوائد، وتقليل المخاطر، وأشارا أن مدة التمويل 5 سنوات متضمنه 6 أشهر فترة سماح.

وأضاف حسين أن التعمير «الأولى» تقوم بدور المؤجر ووكيل المؤجرين فى التحالف.

ولفت إلى أن التعاون سيعود بالنفع على الاقتصاد والدولة على المدى الطويل، خاصة مع ضخ استثمارات بمشروعات كبرى كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، مشيرًا إلى أن التأجير التمويلى يعد إحدى الأدوات المالية غير المصرفية التى يحتاج الاقتصاد إلى تنشيطها فى المرحلة المقبلة.

وأكد حاتم سمير، الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى, أن التحالف المشترك بين الشركة وعدد من شركات التأجير التمويلى الكبرى العاملة بالسوق يعد بداية لترسيخ التعاون بين الشركات لدفع نشاط التأجير التمويلى، ومساعدة الشركات الجادة على الإسراع من معدلات تنفيذ المشروعات، وضخ الاستثمارات بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى بصورة عامة.

وأوضح سمير أن قطاع التأجير التمويلى شهد طفرة ملحوظة فى السنوات الأخيرة، واستطاع الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء، كما أن الفترة المقبلة ستشهد تناميا مع تنفيذ مشروعات كبرى من قبل الدولة والقطاع الخاص.

وشدد على أن التأجير التمويلى يعد إحدى الأدوات غير المصرفية المهمة لدفع الاستثمارات بالعديد من القطاعات، ومنها التطوير العقارى، خاصة فى المشروعات الخدمية بمختلف أنواعها الإدارية والتجارية والطبية، لافتا إلى أن تنشيط تلك الآلية سيسهم فى إتاحة فرصة للشركات لتنمية حجم أعمالها.