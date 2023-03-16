تحالف «الإليانس» يقرر تحويل سفن طريق «أسيا أوروبا» للعمل عبر قناة السويس

أعلن تحالف ” الإليانس ” الملاحي، المكون من أربعة خطوط ملاحية عالمية، عن توقف استخدام مسار الدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح بالنسبة للسفن المترددة على الخط الملاحي بين أسيا – أوربا ، وذلك كبديل لقناة السويس.

ويضم التحالف 4 خطوط ملاحية عالمية تضم كل من خط هاباج لويد الالماني، وخط ( (ONE الياباني و Yang Ming التايواني و هيونداي الكوري ( HMM ) .

وأكدت مصادر ملاحية بالإسكندرية بتلك الخطوط، عن أن التحالف قرر تغيير مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح على طريق آسيا – أوروبا، معتبرا أن تغيير المسار للدوران حول رأس الرجاء الصالح كان إجراءً مؤقتًا حيث تم إلغاءه مؤخرا استجابة لاحجام النقل المتوقعة على هذا الطريق خلال الفترة المقبلة.

وكان قد قرر التحالف الملاحي العالمي في نوفمبر من العام الماضي البدء في تحويل مسار السفن على طريق آسيا وأوروبا حول رأس الرجاء الصالح، بدلاً من المسار المعتاد عبر قناة السويس.

وفي نفس السياق أشارت التقارير الملاحية إلى أن تلك الخطوة تعمل على الحفاظ على الأسطول الخامل لدى التحالف بنسبة 2 ٪ ، خاصة أن المسار الأطول يعني نشر المزيد من السفن لنقل البضائع، بالاضافة الى أن قرار التحويل كان يعني تباطؤ السفن في سرعتها حوالي 10 عقدة.

ووفقًا للتقارير الملاحية فان آخر إبحار سلك طريق كيب كان ( حول رأس الرجاء الصالح ) كان عبر سفينة Al Zubara بطاقة 19،870 حاوية مكافئة والتي التي غادرت من روتردام في 5 مارس.

كما ستؤدي العودة إلى طريق السويس إلى تقليل وقت العبور الإجمالي لمدة أسبوع واحد والسماح للتحالف بالعودة إلى الإبحار المنتظم بعد برامج الإبحار التي تم إلغاء تنفيذها على الطرق الثلاثة المتأثرة منذ يناير 2023.

واعتبر التحالف ليس من المجدي اقتصاديًا العمل على هذا الطريق لأن وقت العبور أطول بكثير ولا يبرر التوفير من رسوم القناة “.