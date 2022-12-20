تحالف الإليانس يعلن عن جداول إبحار عام 2023 من بينها موانئ مصرية وقناة السويس

أعاد التحالف، الذي يضم Hapag-Lloyd و Ocean Network Express (ONE) و Yang Ming و HMM ، تشكيل شبكة خدماته للعام المقبل 2023 لتشمل عددا من الموانئ العالمية من بينها الموانئ المصرية، وهيئة قناة السويس.

وحسب تقرير أصدره التحالف ” ترجمته المال ” فمن المقرر ان يتم دخول المخطط للعام المقبل خلال شهر ابريل على اقصى تقدير.

كما سيكون أحد النقاط البارزة الرئيسية نشر سفن بناء جديدة أكبر في تجارة آسيا وشمال أوروبا، على ان تضم سلسلة حديثة من السفن التي تصل قدرتها الى 23.5 ألف حاوية مكافئة، لتحل محل السفن الأصغر .

علاوة على ذلك، سيتم تحسين بعض السفن الاصغر والتي يتم استخدامها في منطقة أسيا والبحر المتوسط ليتم الاعتماد على سفن تتراوح سعتها من 14 – 15 ألف حاوية مكافئة، وكذلك في منطقة الساحل الشرقي الأمريكي.

ومن المقرر أن تشمل شبكة الخدمات الجديدة للتحالف عددا من الدورات والخدمات والتي أهمها الخدمة بين منطقة أسيا الى شمال أوربا وتتضمن 5 خدمات.

وتشمل الخدمة الاولى ( FP1 ) والتي تنطلق بين أسيا وأوربا عبر المحيط الهادي والساحل الغربي وتشمل عددا من الموانئ حسب جدول الابحار وهي من TPWC – طوكيو (اليابان) – شيميزو (اليابان) – كوبي (اليابان) – ناغويا (اليابان) – طوكيو – سنغافورة (آسيا) – (السويس ، مصر) – روتردام (هولندا) – هامبورغ (ألمانيا) – لوهافر (فرنسا) – (السويس) – سنغافورة – كوبي – ناغويا – طوكيو – TPWC

أما الخدمة الثانية فاطلق التحلف عليها ( FE2 ) والتي تشمل موانئ بوسان (كوريا الجنوبية) – شنغهاي (الصين) – نينغبو (الصين) – جنوب الصين – جنوب الصين – سنغافورة – (السويس) – طنجة (المغرب) – ساوثهامبتون (المملكة المتحدة) – لوهافر – ويلهيلمشافن (ألمانيا) – روتردام – (السويس ) – سنغافورة – بوسان.

أما الخدمة الثالثة فتحمل مسمى ( FE3 ) والتي تشمل عددا من الموانئ وهي نينغبو – شيامن (الصين) – كاوهسيونغ (الصين) – جنوب جمهورية الصين الشعبية – سنغافورة – (السويس) – روتردام – هامبورغ – أنتويرب (بلجيكا) – ساوثهامبتون – الجزيرة الخضراء – (السويس) – سنغافورة – جنوب الصين – جنوب الصين – كاوهسيونغ – نينغبو.

فيما تم اطلاق مسمى ( FE4 ) على الخدمة الرابعة، والتي تضم موانئ Xingang (الصين) – تشينغداو (الصين) – بوسان – شنغهاي – جنوب الصين – (السويس) – الجزيرة الخضراء (إسبانيا) – روتردام – هامبورغ – أنتويرب – طنجة – (السويس) – سنغافورة – Xingang .

أما الخدمة الخامسة فتسمى (FE5) وتشمل موانئ لايم شابانج (تايلاند) – كاي ميب (فيتنام) – سنغافورة – كولومبو – (السويس) – روتردام – هامبورغ – أنتويرب – بوابة لندن – (السويس) – جدة (المملكة العربية السعودية) – سنغافورة – لايم شابانج .

أما الخدمات التي سيتم اطلاقها على الخط الملاحي آسيا والبحر الأبيض المتوسط فتشمل عددا من الخدمات، وتشمل أول خدمة ( MD1 ) وتضم موانئ تشينغداو – بوسان – شنغهاي – نينغبو – جنوب الصين – سنغافورة – جدة – (السويس) – دمياط – برشلونة (إسبانيا) – فالنسيا (إسبانيا) – جنوة (إيطاليا) – دمياط (مصر) – (السويس) – جدة – سنغافورة – الجنوب الصين – تشينغداو.

أما الخدمة الثانية في هذا الخط فتم اطلاق مسمى ( MD2) عليها وتضم موانئ بوسان – شنغهاي – نينغبو – كاوهسيونغ – جنوب الصين – سنغافورة – (السويس) – بيرايوس (اليونان) – جنوة – لا سبيتسيا (إيطاليا) – فوس (فرنسا) – برشلونة – بيرايوس – (السويس) – سنغافورة – جنوب الصين – بوسان .

كما تضم خدمة ( MD3 ) وتشمل موانئ بوسان – نينغبو – شنغهاي – جنوب الصين – سنغافورة – جدة – (السويس) – أشدود (تركيا) – اسطنبول (تركيا) – إزميت (تركيا) – أليجا (تركيا) – مرسين (تركيا) – (السويس) – جدة – سنغافورة – كاوشيونغ – بوسان.

كما أنه من المقرر ان يتم اطلاق عددا من الخدمات على الخط الملاحي المحيط الهادئ – الساحل الغربي، وتشمل الخدمة الأولى FP1 ، وتشمل عددا من الخدمات من أوروبا – سنغافورة – كوبي – ناغويا – طوكيو – لوس أنجلوس / لونج بيتش (الولايات المتحدة) – أوكلاند – طوكيو – شيميزو – كوبي – ناغويا – طوكيو – سنغافورة – إلى أوروبا.

وتشمل الخدمة الثانية على هذا الخط موانئ شبه القارة الهندية وآسيا وموانئ الساحل الساحل الغربي عبر المحيط الهادئ، وتبدأ بموانئ نافا شيفا – بيبافاف – كولومبو – بورت كيلانج – سنغافورة – كاي ميب – هايفونج – جنوب جمهورية الصين الشعبية – لوس أنجلوس / لونج بيتش – أوكلاند (كاليفورنيا) – بوسان – شنغهاي – نينغبو – جنوب الصين – سنغافورة – بورت كيلانج (ماليزيا) – نافا شيفا (الهند) .

ومن الخدمات على هذا الخط خدمة ( PS4 ) وتشمل موانئ شيامن – جنوب الصين – كاوشيونغ – كيلونغ (الصين) – لوس أنجلوس / لونغ بيتش – أوكلاند – كيلونغ – كاوهسيونغ – شيامن.

كما تشمل الخدمة الخامسة تحت مسمى ( PS5 ) وتشمل موانئ نينغبو – شنغهاي – لوس أنجلوس / لونج بيتش – أوكلاند – طوكيو – نينغبو.

أما الخدمة PS6، فتشمل موانئ تشينغداو – نينغبو – بوسان – لوس أنجلوس / لونج بيتش – أوكلاند – كوبي – تشينغداو.

كما سيتم تقديمة خدمة PS7 وتضمل موانئ سنغافورة – لايم تشابانج – كاي ميب – جنوب جمهورية الصين الشعبية – جنوب جمهورية الصين الشعبية – لوس أنجلوس / لونج بيتش – أوكلاند – جنوب جمهورية الصين الشعبية – سنغافورة.

كما أنه من المقرر تدشين خدمات اخرى تضم خدمة PN1 وتشمل موانئ شيامن – كاوهسيونغ – نينغبو – ناغويا – طوكيو – تاكوما – فانكوفر – طوكيو – كوبي – ناغويا – شيامن.

كما سيتم تدشين خدمة PN2 وتضم موانئ سنغافورة – لايم تشابانج – كاي ميب – هايفونغ – جنوب الصين – تاكوما (واشنطن) – فانكوفر (كندا) – طوكيو – كوبي – سنغافورة.

كما سيتم تدشين خدمة PN3 وتضم موانئ جنوب الصين – جنوب الصين – شنغهاي – بوسان – فانكوفر – تاكوما – بوسان – كاوشيونغ – جنوب الصين.

وبالنسبة لخدمة PN4 فتضم موانئ تشينغداو – نينغبو – شنغهاي – بوسان – الأمير روبرت (كندا) – تاكوما – فانكوفر – بوسان – كوانجيانغ (كوريا الجنوبية) – تشينغداو.

ومن المقرر أن يتم تدشين خدمات عبر المحيط الهادئ – الساحل الشرقي (عبر بنما وقناة السويس) وتشمل عدة خدمات أولها خدمة EC1 وتضم موانئ كاوهسيونغ – جنوب جمهورية الصين الشعبية – شنغهاي – نينغبو – بوسان – (بنما) – مانزانيلو (المكسيك) – نيويورك (الولايات المتحدة) – نورفولك – تشارلستون (ساوث كارولينا) – سافانا – مانزانيلو – (بنما) – بنما – كاوهسيونغ .

أما الخدمة الثانية فتسمى EC2 وتشمل عدة موانئ وهي تشينغداو – نينغبو – شنغهاي – بوسان – (بنما) – قرطاجنة (كولومبيا) – سافانا – تشارلستون – ويلمنجتون (نيو هانوفر) – نورفولك – قرطاجنة – (بنما) – بوسان – تشينغداو.

فيما سيتم تدشين الخدمة EC4 وتضم موانئ كاوهسيونغ – شيامن – جنوب الصين – جنوب الصين – كاي ميب – سنغافورة – (السويس) – نورفولك – سافانا – تشارلستون – نيويورك – (السويس) – سنغافورة – كاوهسيونغ.

أما الخدمة الخامسة في هذه الخدمة فتشمل EC5 وتمر على عدة موانئ تضم لايم شابانج – كاي ميب – سنغافورة – كولومبو – (السويس) – هاليفاكس – نيويورك – سافانا – جاكسونفيل (فلوريدا) – نورفولك – هاليفاكس – (السويس) – جبل علي – سنغافورة – لايم شابانج (تايلاند).

كما من المقرر أن تضم الخدمة EC6 لتمر على موانئ كاوهسيونغ – جنوب الصين – جنوب الصين – نينغبو – شنغهاي – بوسان – (بنما) – هيوستن – جوال (ألاباما) – (بنما) – كاوشيونغ.

أما بالنسبة للخط الملاحي آسيا والشرق الأوسط / البحر الأحمر فتشمل عدة خدمات وتشمل خدمة AG2 وتضم عدة موانئ وهي شنغهاي

– نينغبو – شيامن – جنوب الصين – ميناء كيلانج – جبل علي – حمد (قطر) – أم قصر (العراق) – حمد – جبل علي – سنغافورة – شنغهاي.

أما الخدمة الثانية فتشمل AG3 وتمر على عدة موانئ تشمل تشينغداو – بوسان – شنغهاي – نينغبو – كاوهسيونغ – جنوب الصين – سنغافورة – جبل علي – الدمام (المملكة العربية السعودية) – حمد (قطر) – الجبيل (المملكة العربية السعودية) – أبو ظبي – صحار – ميناء كيلانج – سنغافورة – جنوب الصين – تشينغداو.

كما تقوم الخدمة AR1 بتغطية عدة موانئ تضم بوسان – شنغهاي – نينغبو – جنوب الصين – سنغافورة – جدة – العقبة (الأردن) – السخنة (مصر) – جدة – سنغافورة – بوسان.

كما سيتم تدشين عدة موانئ عبر الخدمة (عبر المحيط الأطلسي ) ، وتضم AL2 وتضم عدة موانئ وهي ساوثامبتون – لوهافر – روتردام – هامبورغ – نيويورك – نورفولك – فيلادلفيا – نيويورك – ساوثامبتون .

أما الخدمة الأخرى في هذا الخط فتشمل AL3 وتضم عدة موانئ وهي انتويرب – هامبورغ – بوابة لندن – تشارلستون – سافانا – نورفولك – أنتويرب.

كما تشمل خدمة AL4 وتضم عدة موانئ تشمل لوهافر – بوابة لندن – أنتويرب – هامبورغ – فيراكروز (المكسيك) – ألتاميرا (المكسيك) – هيوستن – لوهافر، كما سيتم تدشين خدمة AL5، وتمر بموانئ

ساوثامبتون – لوهافر – روتردام – هامبورغ – أنتويرب – هاليفاكس – بورت إيفرجليدز (الولايات المتحدة) – قرطاجنة – (بنما) – بنما – لوس أنجلوس / لونج بيتش – أوكلاند – تاكوما – فانكوفر – أوكلاند – لوس أنجلوس / لونج بيتش – بنما – ( بنما) – قرطاجنة – كوسيدو (جمهورية الدومينيكان) – هاليفاكس – ساوثهامبتون .