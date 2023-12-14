تحالف الإليانس يعلن عن جداول إبحار عام 2024 من بينها موانئ مصرية وقناة السويس



أعاد التحالف، الذي يضم Hapag-Lloyd و Ocean Network Express (ONE) و Yang Ming و HMM ، تشكيل شبكة خدماته للعام المقبل 2024 لتشمل عددا من الموانئ العالمية من بينها الموانئ المصرية، وهيئة قناة السويس.

وحسب تقرير أصدره التحالف ” ترجمته المال ” فمن المقرر ان يتم دخول المخطط للعام المقبل خلال شهر ابريل على اقصى تقدير.

ومن المقرر أن تكون الخدمات المحدثة سارية اعتبارًا من أبريل 2024.

وقالت هاباج لويد: “أحد أبرز الأحداث في عام 2024 هو نشر سفن جديدة بحمولات إضافية في العديد من الخدمات لضمان التغطية الأكثر شمولاً والجدول الزمني الأكثر موثوقية “وصول السفن في موعدها ” في ظل الظروف التشغيلية الحالية”.

وأشار التحالف أيضًا إلى أنه في التجارة بين آسيا وشمال أوروبا والتجارة عبر المحيط الهادئ في الجنوب الغربي، فإنه سوف يمدد برنامج الشتاء لعام 2023 حتى إشعار آخر.

خدمات بين آسيا وشمال أوروبا

وحسب التحالف، فمن المقرر ان تظل خدمة FP1 هي الاساسية لنقل التجارة بين آسيا وأوروبا من ناحية، وبين آسيا والساحل الغربي الامريكي عبر المحيط الهادئ من ناحية أخرى.

على أن يكون دوران الخدمة يشمل موانئ طوكيو – شيميزو – كوبي – ناغويا – طوكيو – سنغافورة – (السويس) – دمياط – روتردام – هامبورغ – لوهافر – قناة السويس) – سنغافورة – كوبي – ناغويا – طوكيو .

أما الخدمة الثانية التي سيقوم بها التحالف تحت مسمى “FE2 ” والتي سيكون دورانها يشمل موانئ ” بوسان – شنغهاي – نينغبو – جنوب جمهورية الصين الشعبية – جنوب جمهورية الصين الشعبية – سنغافورة – قناة السويس – طنجة – ساوثهامبتون – لوهافر – فيلهلمسهافن – روتردام – الجزيرة الخضراء – قناة السويس – جدة – سنغافورة – بوسان.

كما تشمل الخدمة الثالثة FE3 والتي سيكون معدل دورانها كالتالي ” نينغبو – شيامن – كاوشيونغ – جنوب جمهورية الصين الشعبية – كاي ميب – سنغافورة – (قناة السويس) – روتردام – هامبورغ – أنتويرب – ساوثهامبتون – (قناة السويس) – سنغافورة – جنوب جمهورية الصين الشعبية – هونج كونج – كاوشيونغ – نينغبو.

فيما تشمل الخدمة الرابعة ” FE4 ” بين موانئ شينغانغ – تشينغداو – بوسان – شنغهاي – جنوب جمهورية الصين الشعبية – كولومبو – (قناة السويس) – الجزيرة الخضراء – روتردام – هامبورغ – أنتويرب – بوابة لندن – طنجة – (قناة السويس) – سنغافورة – شينغانغ.

خدمات التحالف العاملة بين موانئ آسيا والبحر الأبيض المتوسط

وبالنسبة لخدمات التحالف العاملة بين موانئ آسيا والبحر الأبيض المتوسط فتشمل خدمة MD1 والتي تشمل موانئ : تشينغداو – بوسان – شنغهاي – نينغبو – جنوب جمهورية الصين الشعبية – سنغافورة – جدة – قناة السويس – دمياط – برشلونة – فالنسيا – الجزيرة الخضراء – دمياط – قناة السويس – جدة – سنغافورة – هونج كونج – تشينغداو.

أما الخدمة الثانية فتشمل MD2 وتشمل دوران الخدمة: بوسان – شنغهاي – نينغبو – كاوشيونغ – جنوب جمهورية الصين الشعبية – سنغافورة – قناة السويس – بيرايوس – جنوة – لا سبيتسيا – فوس – جنوة – بيرايوس –قناة السويس – سنغافورة – هونج كونج – بوسان .

كما تشمل الخدمة على هذا الخط الملاحي، MD3، والتي يشكل دورانها بين موانئ بوسان – نينغبو – شنغهاي – جنوب جمهورية الصين الشعبية – سنغافورة – جدة – قناة السويس – أشدود – إسطنبول – إزميت – ألياجا – مرسين – أشدود – قناة السويس – جدة – سنغافورة – كاوشيونغ – بوسان.

خدمات يتم تنفيذها عبر التحالف بين المحيط الهادئ – الساحل الغربي

كما تشمل الخدمات التي من المقرر أن يتم تنفيذها عبر التحالف بين المحيط الهادئ – الساحل الغربي، حيث أشار التحالف، إلى أنه سيظل FP1 بمثابة الخط الفعال لتجارة آسيا وأوروبا وآسيا والساحل الغربي عبر المحيط الهادئ.

ومن المقرر ان يكون دوران الميناء: أوروبا – سنغافورة – كوبي – ناغويا – طوكيو – لوس أنجلوس/ لونج بيتش – أوكلاند – طوكيو – شيميزو – كوبي – ناغويا – طوكيو – سنغافورة – دمياط – أوروبا.

أما الخدمة الـ PS3 لنقل التجارة بين آسيا وشبه القارة الهندية والساحل الغربي عبر المحيط الهادئ، حيث يشمل دوران الخدمة: نافا شيفا – بيباف – كولومبو – ميناء كيلانغ – سنغافورة – كاي ميب – هايفونغ – جنوب جمهورية الصين الشعبية – لوس أنجلوس / لونغ بيتش – أوكلاند – طوكيو – بوسان – شنغهاي – نينغبو – جنوب جمهورية الصين الشعبية – سنغافورة – ميناء كيلانغ – نافا شيفا.

كما تشمل الخدمات على هذا الخط الملاحي خدمة بلاي ستيشن 4 والتي تشمل موانئ: شيامن – جنوب جمهورية الصين الشعبية – كاوشيونغ – كيلونج – لوس أنجلوس / لونج بيتش – أوكلاند – كيلونج – كاوشيونج – شيامن.

كما تم الابقاء على خدمة PS5 تى إشعار آخر، بينما تنص الخدمة PS6 موانئ: تشينغداو – نينغبو – شنغهاي – لوس أنجلوس / لونج بيتش – أوكلاند – كوبي – تشينغداو، فيما سيتم تدشين خدمة PS7 والتي تشمل موانئ: سنغافورة – لايم تشابانج – كاي ميب – جنوب جمهورية الصين الشعبية – بوسان – لوس أنجلوس/ لونج بيتش – أوكلاند – هونج كونج – سنغافورة.

أما الخدمة PN1 فتشمل موانئ: شيامن – كاوشيونغ – نينغبو – ناغويا – طوكيو – تاكوما – فانكوفر – طوكيو – كوبي – ناغويا – شيامن.

أما الخدمة PN2 فتشمل موانئ : سنغافورة – لايم تشابانج – كاي ميب – جنوب جمهورية الصين الشعبية – تاكوما – فانكوفر – طوكيو – كوبي – سنغافورة.

كما تم الاعلان عن خدمة PN3 والتي تشمل موانئ: هونج كونج – هايفونج – جنوب جمهورية الصين الشعبية – شنغهاي – بوسان – فانكوفر – تاكوما – بوسان – كاوشيونغ – هونج كونج.

أما الخدمة PN4 فتشمل موانئ: تشينغداو – نينغبو – شنغهاي – بوسان – برنس روبرت – تاكوما – فانكوفر – بوسان – كوانغيانغ – تشينغداو.

خدمات عبر المحيط الهادئ – الساحل الشرقي (عبر قناتي بنما والسويس)

كما تم تدشين خدمات عبر المحيط الهادئ – الساحل الشرقي (عبر قناتي بنما والسويس).

وتشمل تلك الخدمات خدمة EC1 والتي من المقرر ان يكون معدل دورانها بين موانئ: كاوشيونغ – جنوب جمهورية الصين الشعبية – شنغهاي – نينغبو – بوسان – (بنما) – مانزانيلو، بنسلفانيا – نيويورك – نورفولك – تشارلستون – سافانا – مانزانيلو، بنسلفانيا – (بنما) – رودمان – كاوشيونغ.

كما تضم الخدمة EC2 وتشمل موانئ ” دوران الميناء: تشينغداو – نينغبو – شنغهاي – بوسان – مانزانيلو، المكسيك – (بنما) – قرطاجنة – سافانا – تشارلستون – ويلمنجتون – نورفولك – قرطاجنة – (بنما) – بوسان – تشينغداو.

كما تضم خدمة EC4 وتشمل موانئ : كاوشيونغ – شيامن – جنوب جمهورية الصين الشعبية – كاي ميب – سنغافورة – (السويس) – نورفولك – سافانا – تشارلستون – نيويورك – (السويس) – سنغافورة – كاوشيونغ، أما الخدمة EC5 فتشمل موانئ : لايم تشابانج – كاي ميب – سنغافورة – كولومبو – (السويس) – هاليفاكس – نيويورك – سافانا – جاكسونفيل – نورفولك – هاليفاكس – مرورا بقناة السويس) – جبل علي – سنغافورة – لايم تشابانج.

كما تشمل خدمة EC6 والتي تضم موانئ : كاوشيونغ – هونغ كونغ – جنوب جمهورية الصين الشعبية – نينغبو – شنغهاي – بوسان – (بنما) – هيوستن – موبايل – (بنما) – رودمان – كاوشيونغ .

كما سيتم تدشين خدمات بين دول آسيا والشرق الأوسط خاصة منطقة البحر الأحمر والتي تضم عددا من الخدمات.

وتشمل الخدمة الاولى على هذا الخط AG2 والتي تشمل موانئ شنغهاي – نينغبو – شيامن – جنوب جمهورية الصين الشعبية – ميناء كيلانج – جبل علي – حمد – أم قصر – حمد – جبل علي – سنغافورة – شنغهاي.

أما الخدمة AG3 فتشمل موانئ: تشينغداو – بوسان – شنغهاي

– نينغبو – كاوشيونغ – جنوب جمهورية الصين الشعبية – سنغافورة – جبل علي – الدمام – الجبيل – حمد – أبو ظبي – جبل علي – صحار – ميناء كيلانج – سنغافورة – هونج كونج – تشينغداو.

فيما تضم الخدمة AR1 عددا من الموانئ والتي تشمل: بوسان – شنغهاي – نينغبو – جنوب جمهورية الصين الشعبية – سنغافورة – جدة – العقبة – السخنة – جدة – سنغافورة – بوسان.

وبالنسبة لخدمات التحالف عبر المحيط الأطلسي فشملت عددا من الخدمات والتي من أهمها AL2 والتي تشمل موانئ: ساوثهامبتون – لوهافر – روتردام – هامبورغ – نيويورك – فيلادلفيا – نورفولك – ساوثامبتون، بينما الخدمة AL3 والتي تشمل موانئ : أنتويرب – هامبورغ – بوابة لندن – تشارلستون – سافانا – نورفولك – أنتويرب.

كما سيتم نشر خدمة AL4 ويكون جدولها كالتالي : لوهافر – بوابة لندن – أنتويرب – هامبورغ – فيلهلمسهافن – فيراكروز – التاميرا – هيوستن – لوهافر.

فيما سيتم تدشين خدمة AL5 والتي تشمل موانئ : ساوثامبتون – لوهافر – روتردام – هامبورغ – أنتويرب – هاليفاكس – بورت إيفرجليدز – قرطاجنة – (بنما) – رودمان – لوس أنجلوس / لونج بيتش – أوكلاند – رودمان – (بنما) – قرطاجنة – كاوسيدو – سانت جون – هاليفاكس – ساوثامبتون.