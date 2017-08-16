تحالف الأهلى كابيتال – ذو الفقار يتقدم لاستشارات تعريفة الكهرباء

إيمان القاضىتقدم تحالف شركة «الأهلى كابيتال» مع مكتب «ذو الفقار للاستشارات القانونية» بعرض لوزارة الكهرباء بغرض تولى مهمة المستشار المالى والقانونى لها بالمرحلة الثانية من برنامج تعريفة الطاقة المتجددة.أوضح خالد بدوى، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى كابيتال، أن الوزارة لم تط

إيمان القاضى

تقدم تحالف شركة «الأهلى كابيتال» مع مكتب «ذو الفقار للاستشارات القانونية» بعرض لوزارة الكهرباء بغرض تولى مهمة المستشار المالى والقانونى لها بالمرحلة الثانية من برنامج تعريفة الطاقة المتجددة.

أوضح خالد بدوى، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى كابيتال، أن الوزارة لم تطرح مناقصة لتعيين مستشار مالى أو قانونى، وإنما رأت شركته أن التفاصيل المالية والفنية للبرنامج تتطلب استشاريًا ماليًا وقانونيًا، ومن ثم تقدمت بالعرض، وتنتظر بت الوزارة فيه خلال الفترة المقبلة.

كانت وزارة الكهرباء قد أعلنت عن المرحلة الثانية من برنامج تعريفة الطاقة المتجددة بنهاية العام الماضى، علما بأن المرحلة الأولى استهدفت إنتاج 2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية و2000 ميجاوات من الرياح.

وفى سياق متصل، قال بدوى إن شركته تقدمت أيضا بعرض لشركة «الوادى للأسمدة الفوسفاتية»، لتولى دور المستشار المالى لها فى توفير التمويل اللازم لمشروعها الذى يقام بمحافظة الوادى الجديد، والمتمثل فى تصنيع حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية، وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 900 مليون دولار.

ويسهم فى شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة كل من: شركة فوسفات مصر بنسبة %25، وبنك الاستثمار القومى %10، وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية %10، وغاز الشرق %10، وبتروجت بنسبة %10، وإنبى %10، والأهلى كابيتال القابضة %20، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية %5.

وأوضح بدوى أن شركته تقدمت أيضا لأبو قير للأسمدة بدراسة مبدئية لتولى الاستشارات المالية الخاصة بعملية إعادة هيكلة مالية وإدارية لها، خاصة بعدما بدأت الأخيرة بتنفيذ بعض التوسعات خلال الفترة الأخيرة، فعلى سبيل المثال، وافقت مؤخرا على المساهمة بنسبة %10 من رأس المال المبدئى لشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية.

يذكر أن شركة أبو قير للأسمدة مملوكة بنسبة %8.1 لشركة الأهلى كابيتال، فيما يتوزع باقى هيكل ملكيتها بواقع %24.8 لصالح بنك الاستثمار القومى، و%19.1 للهيئة المصرية العامة للبترول، و%12.6 للهيئة العامة للتنمية الصناعية، و%6.5 للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و%5.9 لبنك ناصر الاجتماعى، و%5.4 لشركة مصر للتأمين.

وتعد «الأهلى كابيتال» الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، وتم تأسيسها عام 2008 برأسمال 5 مليارات جنيه، ولديها محفظة استثمارات بقيمة تقترب من 6 مليارات جنيه.