تحالف «الأهلى صبور» و«التزام» يطلق ذراعين لإدارة المرافق والمجمعات السكنية

دخلت شركة «الأهلى صبور» العقارية فى شراكة مع «مجموعة التزام» لإدارة الأصول الإماراتية لإطلاق شركتى «تفوق مصر» و«ثرى سيكستى مصر»، لإدارة المشروعات الخاصة والقومية فى السوق المصرية.

وقال المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى صبور، إن الذراعين الجديدتين ستبدأن إدارة وتشغيل 4 مشروعات تابعة لمجموعة صبور بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه، لتعتبر باكورة العمل فى السوق المحلية.

وتابع، فى تصريحات على هامش مؤتمر صحفى عقد أمس، بدأتا التفاوض فعليا مع جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص لاقتناص أعمال إدارة المشروعات والمبانى المختلفة.

وأوضح أن كل مشروعات «الأهلى صبور» ستنتقل إدارتها إلى الكيانين الجديدين، وذلك بالتوازى مع تطور الشراكة الإستراتيجية الجديدة.

ولفت إلى أن رأسمال الشركتين يبلغ مليون درهم، وتتوزع المساهمة ما بين %60 لالتزام والباقى لشركة صبور.

وأكد صبور أهمية تشجيع دخول استثمارات جديدة إلى مصر خلال الأوقات الصعبة، قائلًا: «إن توقيع اتفاقية تنفيذ هذه المشاريع المشتركة يسمح للمؤسسات بالاستعانة بمصادر خارجية من الشركات المتخصصة فى التعهيد وتقديم الخدمات الذاتية التى تتمتع بسجل حافل من النجاحات، وهذا ما يساعد على خفض تكاليف التشغيل وفى الوقت ذاته توفير خدمات إدارة المنشآت بجودة فائقة».

جدير بالذكر أن «شركة إسيتا»، وهى إحدى كيانات «الأهلى صبور» ستشارك فى تنفيذ هذه المشروعات المرتقب أن يتولى الكيانين الجديدين إدارتها.