تحالف استثماري يؤسس «RNA» العقارية ويطلق «أليفادو تاور» العاصمة الإدارية

أسس تحالف استثمارى، يضم مجموعة من رجال الأعمال شركة RNA العقارية، وبدأت الاستثمار بالعاصمة الادارية الجديدة من خلال إنشاء مشروع أليفادو تاور.

وكشفت الصفحة الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعى عن أول مشروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة “مول أليفادو”، والذي يقع بمنطقة الداون تاون، ويتكون من دور أرضى و10 أدوار متكررة، على مساحة 2000 متر مربع، ويشمل كل دور نشاطًا استثماريًا مختلفًا يتنوع بين الوحدات التجارية والإدارية والطبية.

ويضم البرج من الدور الأرضي إلى الدور الثاني، وحدات تجارية ومحلات ومطاعم وكافيهات بمساحات تبدأ من 20 م2.، ومن الدور الثالث إلى الرابع، وحدات طبية وعيادات بمساحات تبدأ من 34 م2.، ومن الدور الخامس إلى العاشر، وحدات ومكاتب إدارية بمساحات تبدأ من 34 م2.، كما يوجد بالبرج صيدلية بمساحة 75 م2.

ووفقاً لبعض البيانات المتداولة، فهيكل ملكية RNA Developments يضم شراكة مصرية سعودية، ويملكها 4 من المطورين منهم يحي البسام، والمهندس وائل البنا، والمهندس هشام العتال، ودكتور علي عبد العاطي، والمهندس عبد الجليل حسين.

ويتم تحديد سعر المتر بالبرج حسب الطابق وموقع الوحدة، فيبدأ سعر المتر التجاري من 28 ألف جنيه، وللوحدات الطبية من 21 ألف ، وللمكاتب الإدارية من 15 ألفل، وسعر المتر للصيدلية 105 آلاف، بنظام تقسيط يصل إلى 7 سنوات.

وتتيح الشركة أنظمة سداد مرنة بأقساط تتراوح مدتها بين 3 إلى 9 سنوات.

وجدير بالذكر أن من أبرز مشاريع مساهمى شركة RNA العقارية السابقة، يضم جامعة الكويت، ومطار أبوظبي الدولي، وشاطئ الراحة أبوظبي، ومجمع دبي للأغذية، وقرية الموضة بالرياض، ومجمع الأعمال بالدمام، ومدينة تونس الرياضية.

وتشهد العاصمة الادارية الجديدة حالة من الزخم المرتبطة بإطلاق المشروعات الادارية والتجارية فى مناطق الداون تاون والمركزية للأعمال والتى أدت لحالة من التنافس بين المطورين فى تحديد أسعار البيع ومدد سداد الأقساط فى محاولة لجذب العملاء .