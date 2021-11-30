استثمار

تحالف استثمارى يعتزم تأسيس مصنع لإنتاج حديد التسليح بالسويس

إجمالى مساحة العنابر الخمسة تبلغ 30 ألف متر
أحمد صبحي 8:34 ص, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 8:34 ص, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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علمت «المال» أن تحالفًا استثماريًا يعتزم تأسيس مصنع جديد لإنتاج حديد التسليح ، يقع فى منطقة عتاقة التابعة لمحافظة السويس، بعدد 5 عنابر تصنيع، علاوة على منشأة تبلغ مساحتها 60 ألف متر.

وبحسب المعلومات التى حصلت عليها «المال»، فإن الشركة المنفذة للمشروع الجديد يطلق عليها “إيجات”، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع أحد رجال الأعمال اللبنانيين.

وتعمل الشركة العربية للصناعات الحديدية «إيه إس إف- السويدى»، على تصنيع الهياكل المعدنية والمقدرة بـنحو20 ألف طن «ستيل»، وتتولى «كراون» أعمال التركيب تحت إشراف كامل من العربية للصناعات الحديدية، والتى تعمل على توريد 1500 طن فى الشهر.

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وبحسب العقد الموقع بين الشركة المالكة والعربية للصناعات الحديدية، والذى حمل أحد بنوده ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمشروع، فمن المتوقع أن تنتهى أعمال تنفيذ الهياكل المعدنية منتصف العام المقبل 2022.

فيما تتولى شركة كوزموس للتصميمات والاستشارات الهندسية، الأعمال الاستشارية للمشروع، وهى واحدة من الكيانات البارزة فى مجال الاستشارات الهندسية.

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فيما أظهرت الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، والتى حصلت «المال» على نسخة منها، أن إجمالى مساحة العنابر الخمسة تبلغ 30 ألف متر، علاوة على منشأة سيتم تأسيسها على مساحة 60 ألف متر.

جدير بالذكر، أن السوق المحلية تستهلك كامل إنتاج الشركات من الحديد والصلب سنويًا، ويُمثل حديد التسليح من 10 إلى %12 من تكلفة عملية البناء والتشييد.

وكانت الحكومة -ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة- قررت منذ أيام، إيقاف العمل بقرارى فرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، فى خطوة أثارت ردود فعل واسعة وجدلًا كبيرًا بين العاملين فى القطاع، حول تأثيرها على كل من الصناعة والسوق المحلية.

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كما أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، مطلع الشهر الحالى، عن طرح كراسة الاشتراطات والضوابط لإقامة 6 مشروعات لإنتاج منتجات بليت وحديد إسفنجى ومكورات حديد، أو التوسع فى القائم منها على المستوى المحلى، وذلك تمهيدًا للحصول على رخصة الإنتاج.

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بقلم أحمد صبحي

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