تحالف استثمارى يعتزم الاستحواذ على كايرو سكان

شريف عمرعلمت «المال» أن تحالفا استثماريًا مكونًا من صندوقى استثمار مباشر – أحدهما محلى والآخر إسبانى- يتفاوض للاستحواذ على مركز القاهرة للأشعة «كايرو سكان»، عبر شراء النسبة المملوكة لرجل الأعمال الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمركز، والذى ير

شريف عمر

علمت «المال» أن تحالفا استثماريًا مكونًا من صندوقى استثمار مباشر – أحدهما محلى والآخر إسبانى- يتفاوض للاستحواذ على مركز القاهرة للأشعة «كايرو سكان»، عبر شراء النسبة المملوكة لرجل الأعمال الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمركز، والذى يرغب بالتخارج من حصته.

وقالت مصادر مقربة من الصفقة إن عبدالوهاب يملك حصة الأغلبية فى سلسلة المراكز الطبية الشهيرة، لكنها رفضت الكشف عن الحصة، مكتفية بالقول إنها تفوق %40 من رأس المال، فيما يملك باقى الحصص مجموعة من الأطباء.

ويشهد قطاع الرعاية الصحية زخماً استثمارياً فى الآونة الأخيرة، أثمر عن تنفيذ عدة صفقات مؤثرة بنشاط معامل التحاليل والأشعة، أبرزها استحواذ شركة السهم المغربية على %50 من معامل حساب، فى صفقة قاربت قيمتها 100 مليون جنيه، تلاها استحواذ شركة علاج السعودية على %74 من رأسمال شركة معامل «كايرو لاب» للتحاليل الطبية، فى صفقة قاربت 36 مليون جنيه.

وعلمت «المال» أن التحالف الاستثمارى المتقدم للشراء مكون من أحد صناديق الاستثمار الصحية المؤسسة حديثاً، بجانب صندوق استثمار مباشر مؤسس فى إسبانيا يضم فى ملكيته بعض رجال الأعمال والمؤسسات المالية بمنطقة شمال أفريقيا، كما بدأ التحالف مفاوضات جادة مع عبدالوهاب لشراء الحصة، على أن يتم تقاسمها بين الطرفين بمجرد الاتفاق على السعر النهائى.

يشار إلى أن عبدالوهاب هو زوج الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وهو مؤسس مركز القاهرة للأشعة عام 1983، كما كان يتولى رئاسة مجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد.

وتوقعت المصادر الانتهاء من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة بنهاية العام الحالى، فى ظل اهتمام التحالف باختراق مجال الرعاية الصحية فى مصر، مؤكدة أنه على استعداد لشراء حتى %100 من الأسهم حال موافقة باقى المساهمين.

ولفتت إلى أن التحالف يطمح لضخ استثمارات جديدة فى سلسلة المعامل الشهيرة، لزيادة الطاقة الاستيعابية بها وإطلاق مزيد من الخدمات العلاجية، فى ظل انخفاض عدد وحدات الأشعة التشخيصية العاملة بالسوق المحلية، والتى تتسم بارتفاع تكلفتها الاستثمارية، بجانب صعوبة اشتراطات وزارة الصحة للعمل فى هذا المجال.

جدير بالذكر أن «كايرو سكان» إحدى المؤسسات الكبرى بمجال الأشعة التشخيصية والتداخلية بمصر وتملك خبرات عمل تقارب 30 عاما، وتملك 15 فرعاً للأشعة فى منطقتى القاهرة والجيزة، بجانب 3 فروع لمعامل التحاليل الطبية تحت اسم لاب ميد إيجيبت.