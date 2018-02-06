تحالف استثمارى يشترى شركة الخبراء للسمسرة

كتب – شريف عمر:استحوذ تحالف استثمارى مكون من 3 رجال أعمال مصريين، مهتمين بمجال سوق المال و إدارة الأصول، على شركة الخبراء للسمسرة فى الأوراق المالية، إثر تخارج سمير العلايلى، رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة، مقابل 6.5 مليون جنيه.وقالت مصادر مقربة من الصفقة، إن التحالف الاستثمارى، أنهى عمل



كتب – شريف عمر:

استحوذ تحالف استثمارى مكون من 3 رجال أعمال مصريين، مهتمين بمجال سوق المال و إدارة الأصول، على شركة الخبراء للسمسرة فى الأوراق المالية، إثر تخارج سمير العلايلى، رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة، مقابل 6.5 مليون جنيه.

وقالت مصادر مقربة من الصفقة، إن التحالف الاستثمارى، أنهى عملية نقل الملكية، ويسعى خلال الفترة الراهنة إلى الحصول على موافقة الجهات الرقابية، لنقل الشركة من الإسكندرية إلى القاهرة.

وأوضحت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن التحالف يخطط لإعادة إطلاق شركة السمسرة بنهاية الربع الثانى من 2018، متضمنة كامل رخص التداول المطبقة، مثل البيع والشراء فى الجلسة الواحدة «T+0»، بجانب السعى إلى إضافة الشراء الهامشى.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت فى نوفمبر 2015 على تأسيس شركة «الخبراء» للسمسرة ، وتم قيدها فى سجلات لجنة العضوية فى البورصة خلال العام نفسه، وتشكل آخر مجلس إدارة لها من محمد يوسف رئيسا، وعماد زينهم، وحاتم محمود، عضوين.

وأكدت المصادر أن القيمة الإجمالية للصفقة، وصلت إلى 6.5 مليون جنيه، ويسعى الملاك الجدد إلى إنشاء عدة فروع بالقاهرة الكبرى، بجانب إضافة نشاط إدارة المحافظ، للتركيز على المستثمرين ذوى الملاءة المالية المرتفعة.

وأشارت إلى أن «العلايلى» يرغب فى التركيز على استثماراته فى مجال النقل والملاحة، خاصة وأنه يمتلك شركتين يعملان فى هذا القطاع، وهما «ميسكو»، و«إم إس سى» ، فى ظل ارتفاع جاذبية الاستثمار به.

وأشارت إلى أن «العلايلى» يمتلك حصة %14 فى رأسمال شركة «جلوبال إنفيست» لتداول الأوراق المالية، والتى تعد آخر مساهماته فى مجال السمسرة، وسيعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات فيها لزيادة حجم أعمالها عبر الانتشار فى الفروع، وإضافة مزيد من الخدمات.

يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحركا لافتا من شركات السمسرة صغيرة ومتوسطة الحجم للتوسع، عبر إضافة مزيد من آليات التداول، وتتسلح فى ذلك بالبحث عن مستثمرين جدد لتمويلا، ومن أبرز تلك الشركات، «طيبة»، و«إيجيبت استكس»، و«كونتينتال»، و«جلوبال كابيتال» لتداول الأوراق المالية، كما استحوذ تحالف استثمارى على أغلبية أسهم شركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية منذ فترة.