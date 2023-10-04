تحالف «إيجيماك – الحضرى» و«الجيزة» لصناعة الكابلات يفوزان بمناقصة توصيل الكهرباء لـ54 ألف فدان

فاز تحالف شركتى «إيجيماك – الحضرى للمقاولات»، «الجيزة لصناعة الكابلات» بمناقصة توصيل التيار الكهربائى لصالح مشروع استصلاح 54 ألف فدان، بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد.

وكشفت مصادر حكومية فى تصريحات لـ«المال» أن إجمالى تكلفة العقد يصل لنحو 2.7 مليار جنيه، وسينفذ لصالح إحدى الجهات الحكومية المستصلحة للأراضي.

وأضافت أنه تم توقيع العقد مع الكيانات الفائزة بالمناقصة، التى ستقوم بتوريد وتركيب الكابلات والمحولات والأكشاك الكهربائية وكل المهمات المطلوبة، مضيفة أن مدة التنفيذ تصل لنحو 6 أشهر.

وأوضحت أنه من المقرر أن يتم تسليم المهمات وتوصيل التيار خلال النصف الأول من العام المقبل بعد بدء الكيانات التنفيذ منذ أيام، فى ظل الاهتمام الرئاسى بملف استصلاح الأراضى فى الوقت الحالى لخفض الواردات الزراعية من الخارج، والتوسع فى المحاصيل الإستراتيجية.

وتوقعت المصادر قيام الشركات الفائزة بتسليم %50 من المشروع خلال شهر نوفمبر المقبل لصالح الشركات المالكة، ووفقاً للجدول الزمني، فى ظل خطة الدولة للتوسع فى مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية.

وأشارت إلى أن تلك الأراضى ستتم زراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية، وعلى رأسها القمح، بعدما انتهت الدولة من استصلاح 190 ألف فدان فى منطقة شرق العوينات، ومن المخطط وصولها إلى 220 ألفا بنهاية العام الحالى.

وأوضحت المصادر أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ستقوم بدور استلام المهمات والإشراف على التنفيذ، إضافة إلى أعمال الصيانة التى ستتم بعد انتهاء المشروع من الشركات المنفذة، فى ظل خطة وزارة الكهرباء لتوفير التغذية لكل المشروعات القومية. وتخطط الحكومة لإستصلاح نحو 60 ألف فدان إضافية فى 2024، ليبلغ إجمالى المساحة المستزرعة فى «شرق العوينات» 280 ألفا نهاية العام المقبل.