تحالف «إنفينيتى - AFC» يخطط لإتمام صفقة الاستحواذ على «ليكيلا باور» يناير المقبل

يخطط تحالف «إنفينيتى للطاقة» ومؤسسة «التمويل الأفريقية» (AFC) لإتمام إجراءات الاستحواذ على شركة ليكيلا باور خلال يناير 2023، فى صفقة تقارب قيمتها المليار دولار.

وتعد تلك الصفقة هى الأكبر من نوعها فى قطاع الطاقة المتجددة بقارة أفريقيا، والتى بموجبها يستحوذ تحالف «إنفينتى – AFC» على حصتى شركتى الاستثمار المباشر «أكتيس» و«مينستريم» للطاقة الشمسية والرياح فى «ليكيلا»، البالغة %60 للأولى و%40 للثانية.

وقالت مصادر قريبة الصلة بالصفقة لـ«المال» أن التحالف يسعى حاليًا لإنهاء الموقف القانونى وإجراءات الاستحواذ مع مستشارى البيع، تمهيدًا للتوقيع النهائى، كما يتم حاليًا تدبير تمويل قيمتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الأفريقية وشركاء آخرين لم تفصح عنهما المصادر.

ويقوم بدور مستشارى التحالف فى هذه الصفقة كل من «كانتور فيتزجيرالد» و«ABSA» و«نورتون روز فولبرايت»، فيما يلعب كل من «سيتى» و«كليفورد تشانس» دور مستشارى البائعين.

وتضم محفظة «ليكيلا باور» عددًا من مشروعات طاقة الرياح تصل إجمالى قدراتها لأكثر من 1 جيجاوات، وتتواجد أغلبها فى جنوب إفريقيا، ومصر والسنغال، كما تشمل أيضًا 1.8 جيجاوات مشروعات جديدة ما زالت قيد التطوير، ويتوقع إتمام الإغلاق المالى لمعظمها الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن التحالف يستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية المملوكة له خلال 4 سنوات، ليصبح بعد إتمام صفقة الاستحواذ أكبر مشغل لها فى قارة أفريقيا، وضمن الأكبر فى الشرق الأوسط.

وتأسست «إنفينيتي» عام 2014، وتُعد الشركة المصرية الوحيدة المتخصصة بالكامل فى توفير حلول الطاقة المتجددة فى السوق المحلية، وتقوم بتطوير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة وإقامة مشروعات بكل الأحجام وفى العديد من القطاعات.

وبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية لمشروعاتها نحو 350 مليون دولار، بإجمالى قدرات تصل إلى 236 ميجاوات فى 6 مشروعات بمصر.

ويصل إجمالى محطات شحن السيارات الكهربائية المملوكة لشركة إنفينيتى إلى 116 محطة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء، وتستهدف الوصول إلى 135 بنهاية العام الحالى.