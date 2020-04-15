تحالف «إنفنيتى – مصدر» يخطط لاستثمار 750 مليون دولار فى الطاقة النظيفة

كانت «إنفنيتى» و«مصدر» قد وقعتا منذ فترة اتفاقية شراكة لإنشاء شركة «إنفنيتى باور» لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بمصر وأفريقيا.

مصادر: «إنفنتيى باور» ستنافس على مزايدات «الكهرباء» بجانب الاستحواذ على مشروعات قائمة

يخطط تحالف مكون من شركتى إنفنيتى للطاقة ومصدر الإماراتية لضخ استثمارات تقارب 750 مليون دولار فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة فى مصر وبعض الأسواق الأفريقية.

وكانت «إنفنيتى» و«مصدر» قد وقعتا منذ فترة اتفاقية شراكة لإنشاء شركة «إنفنيتى باور» لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بمصر وأفريقيا.

وقالت مصادر مقربة من الشركتين إن إنفنتيى باور سيتم تأسيسها وفقاً للقوانين الهولندية، وسيوزع رأسمالها مناصفة بين الطرفين، وتستهدف تملك مشروعات تنتج نحو 1 جيجاوات من الطاقة النظيفة.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن استراتيجية عمل الشركة الجديدة ستتركز على إنشاء وإدارة مشروعات طاقة الرياح، والاستحواذ على أخرى قائمة، والدخول فى أى مزايدات تطرحها وزارة الكهرباء لمشروعات الطاقة النظيفة.

وأكدت أن إنفنيتى باور تعتزم التوسع فى معظم الدول الأفريقية فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات مشتركة فى جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنها ستبدأ عملها خلال العام الجارى بالمنافسة على مشروعات فى مصر وأفريقيا.

وأوضحت المصادر أن التكلفة الأولية لتوليد طاقة نظيفة بقدرة 1 ميجا وات تتراوح بين 750 ألف إلى مليون دولار.

كان محمد منصور، رئيس مجلس إدارة شركة إنفنيتى للطاقة، قال فى بيان صحفى سابقاً إن الشراكة مع مصدر تهدف لتنفيذ مشروعات بالسوق المحلية وأفريقيا، خاصة أن مصر تسعى لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.

تأسست «إنفنيتى للطاقة» عام 2014، وهى مملوكة بالكامل لأسرة رجل الأعمال الراحل إسماعيل لطفى منصور، وينقسم هيكل ملكيتها بين محمد منصور، ولطفى منصور، ويوسف منصور، وناير فؤاد.

وقال محمد الرمحى، الرئيس التنفيذى لمصدر، إن الشراكة تتيح توسيع نطاق وصول الطاقة إلى المناطق الأفريقية التى تعانى من نقصها.

ونشرت «المال» منذ فترة خبراً عن استحواذ البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» على %20 من رأسمال «إنفينتى» فى صفقة بلغت قيمتها 60 مليون دولار لتمويل تطوير مشروعات طاقة متجددة، ومحطات لتوزيع الكهرباء، وشحن السيارات الكهربائية فى مصر ودول جنوب وشرق البحر المتوسط. وتمتلك «إنفينتى» 6 مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة 240 ميجا وات فى مناطق 6 أكتوبر ومجمع مشروعات بنبان بأسوان.