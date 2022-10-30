تحالف إنشاء مدينة الخامات الدوائية : الافتتاح خلال 18 شهرا

أكد الدكتور محمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة صحة الطبية ورئيس التحالف الاستثماري لانشاء مدينة الخامات الدوائية ، إن المشروع، يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا. ويستغرق 18 شهرا.

خلال ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

.قائلاً : ” مصر هيبقى عندها خامات دوائية وغير معتمدة على الدول الأخرى، ودي بشرة خير للمصريين”.

تابع : نستورد مواد خام الصناعات الدوائية بقيمة مليار ونصف دولار سنوياً والمفترض مع زيادة الاسعار عالمياً أن تصل الفاتورة إلى 2 مليار دولار سنوياً “.

وأوضح أن المدينة ستعمل خلال عام ونصف من الان وسيكون لها دور كبير في تعميق الصناعات الدوائية كمكون محلي بما يقلل فاتورة إستيراد المواد الخام قائلاً : ” افتتاح مشروع مدينة الخامات الدوائية سيتم بحلول الربع الأول من عام 2024″