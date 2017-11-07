تحالف أوشن إكسبريس الملاحى يدرس العودة لشرق بورسعيد

بعد إقرار «الهيئة الاقتصادية» حزمة تخفيضات بورسعيد– أمانى العزازى: يدرس تحالف «وان أوشن إكسبريس»، المكون من أكبر ثلاثة خطوط يابانية ملاحية كبرى، هى: mol،k-line، nyk، العودة لميناء شرق بورسعيد، بعد حزمة التخفيضات التى أعلنتها الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة

بعد إقرار «الهيئة الاقتصادية» حزمة تخفيضات

بورسعيد– أمانى العزازى:

يدرس تحالف «وان أوشن إكسبريس»، المكون من أكبر ثلاثة خطوط يابانية ملاحية كبرى، هى: mol،k-line، nyk، العودة لميناء شرق بورسعيد، بعد حزمة التخفيضات التى أعلنتها الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس على رسوم الخدمات بالموانئ.

وأعلن القبطان محمد السيد أبو حشيش، وكيل خط كى لاين، أن الخسائر التى لحقت بالخطوط الملاحية خلال العامين الماضيين، دفعت الشركات اليابانية الثلاثة إلى الاندماج فى شركة واحدة، لتوفير تكاليف التشغيل، ومواجهة تراجع حركة التجارة البحرية، التى أدت إلى إفلاس خط الهانجين، أكبر الخطوط الملاحية الكورية.

وأوضح أن تخفيضات الرسوم ستشجع على العودة لموانئ بورسعيد، خاصة بعد تعافى الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن الشهور المقبلة ستشهد ارتفاعا فى حجم البضائع المنقولة من الصين لأوروبا، ودول البحر المتوسط.

ووصف ميناء شرق بورسعيد بالميناء الذكى، الذى تفضله أكثر الخطوط الملاحية الكبرى، وبعضها بدأ فى دراسة حسابات العوده بدءا من ديسمبر المقبل، فى ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة، ومنها ارتفاع القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتنشيط تجارة البضائع العامة.

