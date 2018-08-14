تحالف «أوشن ألايانس» الملاحى يوقف خدماته بميناء شرق بورسعيد

■ مفاوضات مع «الهيئة الاقتصادية» لسرعة التدخل فى إطار خطة إنشاء مركز عالمى لـ«الترانزيت» السيد فؤاد ونادية سلام: قرر تحالف أوشن ألايانس Ocean Alliance وقف أعماله فى ميناء شرق بورسعيد، اعتبارا من الغد الأربعاء، نظراً لارتفاع الرسوم وتكاليف النقل عبر…

■ مفاوضات مع «الهيئة الاقتصادية» لسرعة التدخل فى إطار خطة إنشاء مركز عالمى لـ«الترانزيت»



السيد فؤاد ونادية سلام:

قرر تحالف أوشن ألايانس Ocean Alliance وقف أعماله فى ميناء شرق بورسعيد، اعتبارا من الغد الأربعاء، نظراً لارتفاع الرسوم وتكاليف النقل عبر الميناء.

ويضم التحالف خطوط «سى إم إيه» و«إيه بى إل» و«أو أو سى إل» و«إيفرجرين» و«كوسكو شينج» الذى يعمل بالسوق المحلية، حيث يتم تداول الحاويات القادمة من شرق آسيا فى رحلتها لأوروبا عبر ميناء شرق بورسعيد، بينما يتداول الحاويات الوافدة من غرب أوروبا فى رحلتها لشرق آسيا فى ميناء غرب بورسعيد.

وكان شهر أبريل الماضي، قد شهد إعلان تحالف ألايانس العالمي The Alliance الذى يضم خطوط «كى لاين» و«إم أو إل» و«يانج مينج» و«هايدباج»، انسحابه من الميناء وتدخل الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس فى مفاوضات مع التحالف للعودة مرة أخرى، ومازالات المفاوضات جارية حتى الأن.

وقال مسؤول بأحد خطوط أوشن ألايانس، طلب عدم ذكر اسمه، إن السبب الرئيسى فى وقف الخدمة الملاحية فى ميناء شرق بورسعيد، يرجع إلى ارتفاع تكاليف الرسوم التى يتم فرضها، ولكن سيتم الاحتفاظ بالخدمات فى ميناء غرب بورسعيد.

وتابع المسؤول بأن التحالف الملاحى لم يتخارج بالكامل من السوق المحلية، بل تستمر أعماله فى السوق، وسيتم التعامل بشكل أكبر من خلال ميناء غرب بورسعيد.

يذكر أن معظم موانئ شرق البحر المتوسط تقل كثيرا فى رسومها عن ميناء شرق بورسعيد، فمثلا مصاريف دخول وخروج السفن فى «بيريه» اليونانى تقل عن ميناءى شرق وغرب بورسعيد بشكل كبير، وتدفع السفينة حمولة 16إلى20 ألف حاوية رسوما فى حدود 40 ألف دولار بالميناء اليونانى وهو أقل من نصف رسوم ميناء شرق بورسعيد.

وتوقعت مصادر ملاحية انخفاض حجم تداول البضائع والحاويات بميناء شرق بورسعيد إلى 1.2 مليون حاوية العام الحالى، مقارنة بحوالى 1.8 مليون العام الماضى، فى الوقت الذى تصل فيه الطاقة الاستعابية للميناء إلى 5.4 مليون حاوية.

فى سياق متصل، أكدت المصادر أن الجهات المعنية وعدت أكثر من مرة بتعديل القرارين الوزاريين 488 لسنة 2015 و800 لسنة 2016، اللذين بموجبهما تمت زيادة الرسوم فى الميناء.

وأضافت المصادر أن شركة قناة السويس للحاويات «SCCT« مازالت تتفاوض مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس لتعديل الرسوم التى نص عليها قرار وزارة النقل، خاصة أن ميناء شرق بورسعيد يعتمد بنسبة %95 على تجارة الترانزيت، وأن هناك خطة حكومية لتحويل الميناء لمركز عالمى لتلك النوعية من التجارة.