تحالف أوراسكوم يوقع اتفاقية محطة كهرباء بالرياح في رأس غارب

رجب عزالدينقالت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد إن تحالف شركتها التابعة أوراسكوم للإنشاءات وقع اتفاقية إنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح في مصر.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن تلك الاتفاقية المشتركة وقعت بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمتعهد وهيئة الطاقة الجديدة وال

رجب عزالدين

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد إن تحالف شركتها التابعة أوراسكوم للإنشاءات وقع اتفاقية إنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح في مصر.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن تلك الاتفاقية المشتركة وقعت بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمتعهد وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة كمالك للأرض وتحالف شركة أوراسكوم للإنشاءات الذي يضم شركتين فرنسية ويابانية.

ومن المقرر إنشاء المشروع بمنطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 500 ميجاوات على أساس اعمال البناء والتملك والتشغيل BOO.

ويستهدف تحالف أوراسكوم إكمال الخطوات المطلوبة والوثائق اللازمة التي تشمل الإغلاق المالي لبدء أعمال الإنشاء بحلول الربع الثالث أو الربع من عام 2019، وفق البيان.