تحالف أوراسكوم ينتهي من الإغلاق المالي لكهرباء رأس غارب

رجب عزالدين: قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد إن تحالف مشروعات انتاج الطاقة انتهى من الاغلاق المالى لمشروع محطة انتاج الكهرباء بطاقة الرياح فى مصر. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن التحالف الذى يجمع بين كلا من شركة أوراسكوم للانشاءات…

رجب عزالدين:

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد إن تحالف مشروعات انتاج الطاقة انتهى من الاغلاق المالى لمشروع محطة انتاج الكهرباء بطاقة الرياح فى مصر.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن التحالف الذى يجمع بين كلا من شركة أوراسكوم للانشاءات وشركة ENGIE الفرنسية ، وشركة Toyota Tsusho اليابانية قد انتهى من الاغلاق المالى لمشروع محطة انتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 250 ميجا وات في منطقة رأس غارب.

وأعلنت أوراسكوم فى 31 اكتوبر الماضى عن توقيع عقد المحطة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتكلفة استثمارية قدرها 400 مليون دولار.

وتبلغ نسبة مساهمة شركة أوراسكوم للانشاءات في استثمارات هذا المشروع 20% بالإضافة إلى تنفيذها للأعمال الانشائية وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 400 مليون دولار أمريكى.

وينفذ المشروع على أساس أعمال البناء والتملك والتشغيل (BOO) بموجب اتفاق شراء الطاقة مدته عشرين عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر بدأ أعمال الإنشاءات للمحطة فى غضون 24 شهر وفور الإنتهاء منها سيقوم التحالف بأعمال التشغيل والصيانة للمحطة لمدة عشرين عاما.

جدير بالذكر أن محطة رأس غارب ستكون بمثابة أول محطة مستقلة لإنتاج الكهرباء فى قطاع الطاقة المتجددة من حيث النوع والحجم فى مصر .ومن المتوقع تمويل المشروع بواسطة البنك اليابانى للتعاون الدولى JBIC بالاتفاق مع عدد من المقرضين الدوليين .

وأضافت الشركة عقود جديدة خلال الربع الثالث من 2017 بقيمة 750 مليون دولار وذلك لمشروعات تحت التنفيذ في دول الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشركة فى بيان سابق للبورصة إن مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من قيمة العقود الموقعة بقيمة بلغت 550 مليون دولار، تتضمن مشروعات بالبنية التحتية، والمنشآت.

وتابعت الشركة “الحصة المتبقية هي لصالح حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، تتمثل في مشروعات تجارية، وتطوير بنية تحتية، حيث تقوم بتنفيذها شركتي Weitz وContrack Watts”.

وارتفعت أرباح الشركة المجمعة إلى 59 مليون دولار خلال النصف الأول من 2017 مقارنةً بصافى ربح قدره 48.5 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام السابق.