تحالف «أوراسكوم - ماتيتو» يحقق الإغلاق المالي لمشروع معالجة مياه البحر بـ 2.2 مليار دولار بإلامارات

حقق تحالف شركتي “أوراسكوم للإنشاءات” و”ماتيتو” بالشراكة مع كل من شركة بترول أبو ظبي الوطنية ش.م.ع (أدنوك) وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة) الإغلاق المالي، لمشروع ضخم لمعالجة مياه البحر ونقلها في إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات.

يشمل هذا المشروع محطة معالجة مياه البحر باستخدام تكنولوجيا التصفية النانو بطاقة إنتاجية تزيد عن 110 ملايين جالون يوميا (500,000 متر مكعب في اليوم) إضافة لخط لنقل المياه، إضافة إلى شبكة توزيع ميدانية سعة أكثر من 230 كيلومترًا لدعم وصيانة ضغط الخزانات في حقلي “باب” و”بوحصا” في إمارة أبو ظبي.

يساهم الإغلاق المالي بانطلاق أعمال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) بأقصى سرعة، وبدأ العمليات التجارية كما هو مقرر في يونيو 2026.

ويتكون الاستثمار لتطوير المشروع، الذي يصل قيمته إلى 2.2 مليار دولار أمريكي، من مزيج من الديون وحقوق الملكية.

وسيتم توفير تمويل المشروع بدون حق الرجوع من قبل بنك أبو ظبي التجاري ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري ومصرف الإمارات للتنمية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول وبنك الخليج الدولي وناتيكسيس وبنك وربة.