تحالف أوراسكوم للإنشاء يوقع عقد إنشاء محطة صرف بأبو رواش

رجب عزالدينأعلنت شركة "أوراسكوم كونستراكشون ليميتد"، عن قيام تحالف أوراسكوم للإنشاءات، بتوقيع عقد لإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش فى مصر، بقيمة إجمالية 320 مليون دولار.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: "ستعمل المحطة بطاقة 1.6 مليون متر مربع مكعب فى اليوم، بما ي

رجب عزالدين

أعلنت شركة “أوراسكوم كونستراكشون ليميتد”، عن قيام تحالف أوراسكوم للإنشاءات، بتوقيع عقد لإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش فى مصر، بقيمة إجمالية 320 مليون دولار.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: “ستعمل المحطة بطاقة 1.6 مليون متر مربع مكعب فى اليوم، بما يخدم 6 ملايين نسمة، وتتكون من وحدات معالجة أولية ثانوية، ومن المقرر الانتهاء منها على مراحل تمتد لـ37 شهر ويشمل العقد التشغيل والصيانة لمدة 3 سنوات”.

ويجمع التحالف بين شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة FCC Aqualia -إحدى الشركات التابعة لمجموعة FCC.

ويشارك التحالف المذكور بنسبة 50:50 فى ملكية وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، وهو أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر.

