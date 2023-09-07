تحالف «أوراسكوم للإنشاءات» يوقع عقد مترو جديد في الإسكندرية بقيمة 1.3 مليار يورو

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشن بي إل سي، عن توقع عقد لانشاء مشروع مترو جديد في الإسكندرية بقيمة 1.3 مليار يورو.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون في بيان لإدارة البورصة أن تحالف اوراسكوم للإنشاءات مع شركة “Colas Rail”، وقع عقد أعمال الهندسة والتوريد مع الهيئة القومية الانفاق لتنفيذ مشروع مترو جديد بالإسكندرية.

وستقوم أوراسكوم للإنشاءات بالتعاون مع شركة “Colas Rail”، بتنفيذ المشروع الجديد والذي سيمكن من توفير وسيلة نقل جماعي فعالة وآمنة ومستدامة بالاسكندريه.

هذا بالإضافة إلى قيام شركة “Thales”، بتنفيذ أعمال الإشارات والاتصالات وبوابات التذاكر.

ويمتد مشروع مترو الأسكندرية على مساحة 22 كيلو متر ويضم 20 محطة، لربط وسط مدينة الأسكندرية ، بمدينة أبو قير الشمالية الشرقية، والذي يعد أول مشروع لتحديث منظومة النقل الجماعي في الأسكندرية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 1.3 مليار يورو، وسيتم توفير التمويل من قبل بنك الاستثمار الأوروبي ، والبنك الأوروبي للانشاء والتعمير، و الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.