«تحالف أوبك+» يوافق على رفع إنتاج النفط بنحو 648 ألف برميل يوميا

اتفق تحالف “أوبك+” على رفع إنتاج النفط في أغسطس بواقع 648 ألف برميل يوميا، بحسب بيان صادر اليوم بعد انتهاء الاجتماع الـ30 لوزراء الطاقة في دول التحالف عبر الفيديو.

واعتبر ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، الذي تقود بلاده التحالف بالشراكة مع السعودية، في تصريح صحفي أنَّ قرار الالتزام بخطة إنتاج النفط في أغسطس “سيضمن توازن السوق”.

وأوردت وكالة “رويترز”، نقلاً عن مصادر، أنَّ المجتمعين “تجنّبوا أي مناقشات حول سياسة الإنتاج في سبتمبر”. فيما تمّ تحديد موعد الاجتماع المقبل للتحالف في 3 أغسطس المقبل.

كان “أوبك+” في اجتماعه مطلع يونيو أقرّ زيادةً في إمدادات النفط بنحو 50% بعد ضغوط مستمرة منذ أشهر من قبل كبار المستهلكين، وفي مقدمهم الولايات المتحدة. حيث سرّع التحالف الجدول الزمني لاستعادة مستوى إنتاج النفط لما كان عليه قبل تفشي جائحة كورونا، موزّعاً الزيادة التي كانت مقررة لشهر سبتمبر، والبالغة 432 ألف برميل يوميا، على يوليو وأغسطس مناصفةً، بحيث تصبح الزيادة في كِلا الشهرين 648 ألف برميل.

رفع إنتاج النفط

لكنَّ “بلومبرج” ترى، في تقرير صادر قبل يومين، أنَّه في الأسابيع المقبلة ستصبح مداولات أعضاء “أوبك+” أكثر تعقيداً، إذ يتعيّن عليهم موازنة الضغط لتهدئة أسعار الخام التي بلغت 110 دولارات للبرميل، من خلال سد فجوة العرض التي أحدثتها العقوبات المفروضة على روسيا -الدولة العضو في التحالف- مقابل الحاجة إلى حشد احتياطياتهم المتضائلة من الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وتوقَّعت منظمة “أوبك” بأحدث تقريرٍ لها، والصادر في يونيو الحالى، أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 101.8 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي، مرتفعا من 98.7 مليون برميل خلال النصف الأول من 2022، أي بنمو 3.1%.