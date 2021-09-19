تحالف «أكت –كونكريت -علام» يخاطب «الرقابة» و«البورصة» لإلزام «سوديك» بنشر تقرير القيمة العادلة بصفقة «الدار»

كشفت مصادر مسئولة ضمن تحالف شركات «أكت فاينانشال للاستشارات»، و«كونكريت بلاس» و«حسن علام العقارية» -المساهم الأكبر فى شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»- أن التحالف خاطب كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة سوديك، للإفصاح عن تقرير المستشار المالى المستقل بشأن القيمة العادلة لسهم الشركة قبل المضى قدمًا فى عرض الاستحواذ المقدم من قبل شركة الدار الإماراتية.

وكان تحالف مكون من شركتى «الدار فنتشرز إنترناشونال هولدنجيز»، و«جاما فورج»، قد تقدم بعرض لشراء 320.5 مليون سهم، تمثل %90 من أسهم «سوديك» كحد أقصى، أو %51 كحد أدنى، بسعر نقدى 20 جنيهًا للسهم.

وتمتلك «أكت فاينانشال» وتحالفها الذى يضم شركتى «كونكريت بلاس» و«حسن علام العقارية» نحو %17.16 من أسهم «سوديك»، علمًا بأن شركة الدار العقارية الإماراتية أودعت عرضًا رسميًا أمس إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لشراء غالبية هذه الأسهم.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «سوديك» أفصحت فى شهر أبريل الماضى عن تعيين مستشار مالى محلى وآخر دولى بالإضافة إلى مستشار مالى مستقل، إلا أنه لم يتم الإعلان عن نتائج تلك الدراسات أو تقارير هؤلاء المستشارين، مشيرة إلى أنه يجب الإفصاح عن تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة وعدم الاعتماد على متوسط سعر السهم فى البورصة لتقييم سعر العرض المقدم من “الدار” العقارية الإماراتية.

وأوضحت المصادر أنه بغض النظر عن رأى التحالف فى سعر العرض المقدم من «الدار» لأن موقفه أكثر تعقيدًا كونه المساهم الأكبر، فإن التحالف يرى أن قيمة «سوديك» أكبر من قيمة عرض الشراء، ومن ثم فإنه يطالب بتقييم مستقل، مشيرًة إلى أن وحدات البحوث فى بنوك الاستثمار أشارت إلى أن سعر العرض المقدم أقل من القيمة العادلة بنسبة تصل إلى %35.

وقالت إنه من المفترض أن يقوم مقدم العرض بسداد قيمة أكبر من السعر العادل لاستحواذه على حصة حاكمة فى الشركة، لافتة إلى أن التقييم العادل المستقل هو السبيل الوحيد لإتاحة المجال للمساهمين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بحرية مطلقة.

وشددت على أن الاعتماد على متوسط سعر تداول السهم فى البورصة خلال الفترة الماضية كمعيار تقييم لسعر عرض «الدار الإماراتية العقارية» غير عادل، كون سعر السهم السوقى لا يعكس قيمة الشركة فى ظل عدم تخلص السوق من الآثار السلبية لجائحة كورونا.

شراء حصة حاكمة أبرز الخيارات المطروحة أمام التحالف

وأوضحت المصادر أن لجنة الاستثمار فى شركة «أكت» ستجتمع لمناقشة الوضع الراهن، كما ستتناقش مع أعضاء التحالف لبحث الخيارات الإستراتيجية والتى من أبرزها السعى لشراء حصة حاكمة فى «سوديكس، كاشفة أن استقرار التحالف على خيار واضح سيكون عقب صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على العرض المقدم من “الدار العقارية”.

ويتوزع هيكل ملكية «سوديك» وفقًا لآخر نموذج إفصاح صدر فى يوليو الماضى، بواقع %17.16 لشركة أكت ومجموعاتها المرتبطة، و%13.75 لـ»العليان السعودية»، و%9.85 لـ«وليد أبانمي» ومجموعته المرتبطة، و%8.9 لصالح RA SIX HOLDING LIMITED، و%7.15 لـ»ريمكو إنفست»، %4.9 لـ»إيكويتى القابضة»، والباقى أسهم حرة التداول.