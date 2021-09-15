بورصة وشركات

تحالف «أكت – كونكريت – حسن علام» يدرس خيارات التعامل مع صفقة «سوديك – الدار الإماراتية»

خلال الأسبوع المقبل
مصطفى طلعت 8:09 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 8:09 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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علمت «المال» من مصادر مطلعة أن التحالف الذى تقوده «أكت فاينانشال للاستشارات»، ومجموعتها المرتبطة -المساهم الأكبر فى شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»- مع «كونكريت بلاس» و»حسن علام العقارية»، سيجتمع الأسبوع المقبل، لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع عرض الاستحواذ المقدم من «الدار العقارية الإماراتية».

وتمتلك «أكت فاينانشال» وتحالفها الذى يضم شركتى «كونكريت بلاس» و«حسن علام العقارية» نحو %17.16 من أسهم «سوديك»، علمًا بأن شركة الدار العقارية الإماراتية أودعت عرضًا رسميًا أمس إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لشراء غالبية هذه الأسهم.

وجرى تقديم العرض من قبل تحالف مكون من شركتى الدار فنتشرز إنترناشونال هولدنجيز، وجاما فورج، يستهدف شراء 320.5 مليون سهم، تمثل %90 من أسهم سوديك كحد أقصى، أو %51 كحد أدنى بسعر نقدى 20 جنيهًا للسهم.

وأكد المصادر أن كل الخيارات متاحة أمام تحالف «أكت»، سواء الموافقة على العرض المقدم من الجانب الإماراتي، أو الاحتفاظ بالحصة واستكمال خطة تطوير سوديك بمشاركة «الدار»، باعتبار الأخيرة ضمن المطورين العقاريين فى دولة الامارات، والخيار الثالث رفع حصة أكت لتمتلك نسبة أغلبية فى «سوديك».

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وترى المصادر أن السعر الرسمى المودع إلى هيئة الرقابة المالية من الجانب الإماراتى أعلى بمستوى قليل عن العرض المبدئى الذى كان يتراوح ما بين 18 و19 جنيهًا، مضيفة: «السعر مناسب بشكل أكبر لمقدم العرض، لكن بالنسبة لشركة أكت سيحتاج إلى بعض الوقت للتفكير».

وأشارت إلى أن التحالف سيتخذ قراره فى العرض بشكل جماعي، إذ إنه ينظر إلى «سوديك» على أنها استثمار طويل الأجل، وتمتلك علامة تجارية «براند» وشكل إدارة مختلفًا عن باقى الشركات العقارية.

وقالت إن التحالف رفع حصته من 14 إلى %18 قبل الإعلان عن العرض من الجانب الإماراتي، وتم إيقاف الشراء منذ هذا التوقيت لحين اتخاذ قرار فى العرض.

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وأكدت المصادر أن خيار الاستحواذ على حصة حاكمة فى «سوديك» ما زال مطروحًا أمامها، مع استكمال الخطة التوسعية التى تم وضعها فى وقت سابق.

وكشفت المصادر أن النظام الأساسى لشركة «سوديك» ينص على ضرورة موافقة %66 من مساهمى الجمعية العمومية العادية على قرارات مجلس الإدارة، و %75 فيما يتعلق بالجمعية غير العادية، وبالتالى سيظل التحالف مؤثرًا على كل القرارات المستقبلية للشركة.

وتلقت «سوديك» فى 14 مارس الماضي، عرض استحواذ مبدئيًا من قبل شركة الدار العقارية، يستهدف شراء %51 من الأسهم كحد أدنى، بمتوسط سعر يتراوح من 18 إلى 19 جنيهًا للسهم (أقل جنيه عن المودع حديثًا).

وأفصحت «سوديك» فى 15 أبريل الماضى عن تكليف شركة «إى فى جى هيرميس» وأحد بنوك الاستثمار الدولية كمستشارين ماليين لتقييم عرض الاستحواذ المقدم .

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 ويتوزع هيكل ملكية «سوديك» وفقًا لآخر نموذج إفصاح صدر فى يوليو الماضي، بواقع %17.16 لشركة أكت ومجموعاتها المرتبطة، و%13.75 لـ»العليان السعودية»، و%9.85  لـ«وليد ابانمي» ومجموعته المرتبطة، و%8.9 لصالح RA SIX HOLDING LIMITED ، و%7.15 لـ»ريمكو إنفست»، %4.9 لـ»إيكويتى القابضة»، والباقى أسهم حرة التداول.

ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.39 مليار جنيه، موزع على 349 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة «سوديك»، عن تسجيلها صافى أرباح قبل الحقوق غير المسيطرة بقيمة 225.8 مليون جنيه، مقابل 74.5 مليون الفترة المماثلة من 2020، خلال النصف الأول من 2021 بنمو %203.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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