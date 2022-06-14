تحالف «أكام - الراجحي» ينفذ مشروعاً متكاملًا فى الساحل الشمالي باستثمارات 8 مليارات جنيه

أسس تحالف مكون من شركة أكام للتطوير العقارى ومجموعة الراجحى السعودية شركة جديدة تحت مسمى «أكام الراجحى» للتطوير العقارى، بهدف الاستثمار فى القطاع بالسوق المصرية، والبداية بمشروع متكامل فى منطقة الساحل الشمالى، بحجم استثمارات سيدور حول 5 إلى 8 مليارات جنيه.

قال عبد الوهاب الراجحي، رئيس مجموعة الراجحى السعودية، انها تملك استثمارات متنوعة فى السعودية بقطاعات الزراعة والمواد الغذائية، ولديها شركات تابعة فى مصر بنفس القطاعات، ولكنها قررت اختراق قطاع التطوير العقارى فى مصر نتيجة حجم التنمية العمرانية التى تشهدها مصر حاليًا، بجانب تنوع الفرص المتاحة.

عبدالوهاب: السوق المصرية تتسم بالنضج فى مجال التنمية العمرانية.. ونخطط للمزيد

وتابع رئيس مجموعة الراجحى السعودية فى مؤتمر صحفى بحضور «المال» إن «الراجحى» وجدت فرصة مناسبة مع «أكام» لإنشاء كيان جديدة بهدف الاستثمار العقارى، وبالفعل تم تأسيسها «أكام الراجحى»، كما أن شركته مهتمة بمواصلة التوسع فى مصر، وتحديداً فى القطاع العقارى الذى يتسم بنضج يفوق نظيره السعودى، وبالفعل هناك إقبال من عملاء أجانب لشراء وحدات فى السوق المصرية.

وقال عصام منصور، رئيس مجلس إدارة أكام للتطوير العقاري، إن «أكام الراجحى» تم تأسيسها منذ فترة قصيرة، وأتمت مؤخرًا الاستحواذ على أحد الكيانات التى كانت تملك أرضًا فى منطقة الساحل الشمالى، وجرى بعدها إنهاء إجراءات توفيق الأرض التى بلغت مساحتها 125 فدانًا.

وأوضح أن الشركة ستعلن خلال الأسابيع القادمة مختلف تفاصيل المشروع المرتقب، ولكنه ذكر أن حجم الاستثمارات سيدور حول 5 إلى 8 مليارات جنيه، وسيكون من نوعية المشروعات السكنية الساحلية المتكاملية، وسيتم طرح وحدات تتناسب مع القوى الشرائية فى السوق، إلى جانب الاعتماد على الموارد الذاتية فى تدبير التمويلات اللازمة.

منصور: دراسة اختراق السعودية لاحقاً مع الاعتماد على التمويل الذاتى

وأكد أن «أكام الراجحى» تتبنى خطة توسعية للغاية فى السوق المحلية، وتبحث إنشاء مزيد من المشروعات السكنية فى المدن العمرانية الجديدة، ومنها العاصمة الإدارية، كما أن هناك خطة لدراسة التطوير العقارى بداخل السوق السعودية لاستغلال الخبرات السابقة للراجحى.

يشار إلى أن أكام العقارية تأسست منذ 5 سنوات بشراكة مع مجموعة المؤيد السعودية، وتعمل فى مجال التطوير العقارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفذ مشروعين هناك؛ الأول «Scenario» الذى يقع بمنطقة R7 على مساحة 40 فدانًا، ويضم 1600 وحدة بمساحات متنوعة تتراوح من 112 وحتى 458 مترًا مربعًا، إضافة إلى مول تجارى، تم بيع وحدات منه بقيمة 3.4 مليار جنيه.

أما المشروع الثانى فهو scene7، الذى يقع فى منطقة R7 على مساحة 40 فدانًا، بإجمالى استثمارات تبلغ 4.5 مليار جنيه، وطرحته الشركة فى سبتمبر الماضي، وتم تسويق مرحلتين بالمشروع بإجمالى مبيعات 1.6 مليار جنيه.

وقال رئيس مجلس إدارة أكام للتطوير العقاري، إن هناك دراسة أولية وتفاهمًا لإمكانية دخول الراجحى فى ملكية بعض المشروعات المملوكة لأكام فى السوق المحلية، ولكن هذا الأمر سيتطلب مزيدًا من الوقت لإنهاء الدراسات المالية والقانونية لتنفيذ ذلك.