 تحالف «أبناء عبدالسلام الفقى» و«قاصد خير» يتولى تنفيذ حاجز أمواج فى ميناء الإسكندرية

فاز تحالف شركتى «أبناء عبدالسلام الفقى»، و«قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات»، بتنفيذ مشروع حاجز الأمواج فى ميناءى الإسكندرية والدخيلة، بتكلفة تقدر بحوالى 8 مليارات جنيه، عبر تمويلات ذاتية من هيئة الميناء، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.

قالت المصادر إن المشروع يعد من أهم أعمال البنية التحتية التى تستهدف هيئة ميناء الإسكندرية تنفيذها، حيث يصل طوله إلى نحو 6 كيلومترات، ويوفر القدرة على استيعاب السفن الضخمة خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت أنه يتضمن إنشاء 3 ممرات للسفن تمكنها من دخول مشروعات الميناء الجديدة، خاصة «ميناء المكس الجديد»، الذى يشمل 7 أرصفة بطول 3.5 كم وأعماق تصل إلى -18 20 مترا.

وتعد «قاصد خير» من الشركات المسجلة لدى الهيئة العامة لحماية الشواطئ، التى تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بها، ومن أهمها استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة «مرحلة أولى» بكورنيش الإسكندرية، بتكلفة قيمتها نحو 274 مليون جنيه، خلال 12 شهرًا.

كما قامت شركة أبناء عبد السلام الفقى بتنفيذ العديد من المشروعات، ومن أهمها حواجز أمواج بطول 5 كيلومترات، وتدشين الحماية فى المنشية والتى يتم العمل عليها حاليا، فضلا عن تدشين أرصفة أخرى فى رأس التين،، كما تقوم بالأعمال البحرية الخاصة بمشروع مشروع محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.

وحققت هيئة ميناء الإسكندرية – التابعة لوزارة النقل – حجم تداول خلال العام المالى الماضى بنحو 1.55 مليون حاوية، مقارنة بنحو 1.6 مليون خلال 2022-2021، بانخفاض قدره %6.