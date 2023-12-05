تحالف «آى سكور – ستاندرد آند بورز» الأقرب لاقتناص الرخصة الثانية للتصنيف الائتمانى

كشفت مصادر مطلعة أن المتطلبات الفنية الرئيسية التى حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية فى معايير المفاضلة بين طلبات رخصة التصنيف الائتمانى الثانية تُرجح كفة تحالف شركتى «آى سكور» المصرية و«ستاندرد آند بورز» العالمية.

يُذكر أن الرقابة المالية أعلنت فى 22 نوفمبر الماضي، عن تلقيها 3 طلبات للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، من تحالفات «MGM – Infomerics valuation الهندية، و«بلتون كابيتال – Crif Ratings الإيطالية» و «I Score – Standard & Poors».

وأضافت المصادر لـ«المال» أن اللجنة الداخلية التى شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أيام ستعمل على تقييم الطلبات الثلاثة وفقًا لـ5 معايير، كل منها يتضمن عدة درجات، موضحة أن معيار المتطلبات الفنية الرئيسية هو الأكبر إذ يتكون من 50 درجة .

وتابعت أن المعيار الثانى مختص بهيكل الملكية، والثالث يتعلق بالاستقلالية والرقابة الداخلية، والرابع هو «دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة» لكل منها 10 درجات، أما الخامس فيدور حول «متطلبات رأس المال» إذ يحتوى على 20 درجة.

وأوضحت المصادر أن تحالف «آى سكور» المصرية مع «ستاندرد آند بورز» بات ضامنًا بنسبة كبيرة للغاية كل نقاط معيار المتطلبات الفنية الرئيسية الـ50.

ويتضمن المعيار الأول 3 نقاط فرعية بنحو 50 درجة، أولها تقديم شهادة من إحدى وكالات التصنيف الائتمانى الدولية، يفيد بأن «مقدم الطلب» سيلتزم بنموذج عملها، على أن يحصل على 20 درجة إن صدرت من مؤسسات كبرى مثل «فيتش» أو «ستاندرد آند بورز».

ولفتت المصادر إلى أن تواجد الكيان العالمى «ستاندرد آند بورز» فى تحالف «آى سكور» سيضمن حصوله على الـ20 درجة سالفة الذكر، إضافة إلى 15 أخرى خاصة بمنهجيات التصنيف الائتمانى المزمع اتباعها، كونها وكالة كبرى فى ذلك المجال.

وقالت إن خبرات «آى سكور» بالتعاون مع «ستاندرد آند بورز» ستمكن التحالف من الحصول على الـ15 درجة المتبقية فى المعيار الأول، والمتعلقة بتوافر الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة النشاط.

وأكدت المصادر أن وجود وكالة كبيرة مثل «ستاندرد آند بورز» سيضيف للسوق المحلية، خاصة فى ظل وجود «موديز»، ومشاركتها فى شركة التصنيف الائتمانى الوحيدة بمصر «ميريس».

يُذكر أن الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس)، هى الكيان الوحيد الذى يمارس النشاط فى مصر، وهى مشروع مشترك بين وكالة موديز للتصنيف الائتمانى وشركة فينبى للاستشارات المالية والمصرفية الدولية.

وصرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان سابق، بأن النتائج التى تم التوصل إليها أكدت حاجة سوق الأوراق المالية المصرية لإصدار ترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتمانى لشركة أخرى، بجانب المرخص لها حاليًا.

وأضاف أن الترخيص لأكثر من شركة بمجال التصنيف الائتمانى سيعمل على تعزيز قدرات القطاع المالي، وزيادة معدلات المنافسة، بما يخدم مصلحة المتعاملين، وذلك فى ضوء نمو حجم إصدارات السندات، خاصة سندات التوريق.

وأوضح أنه تم إعداد شروط المفاضلة استرشاداً بالممارسات الدولية فى هذا المجال، بهدف تصنيف طلبات التقدم للحصول على تلك الرخصة، واختيار الطلب الذى يحقق أعلى درجة من التوافق مع هذه المعايير.

مصادر: وجود الشريك العالمى «S&P» يرفع معدلات الجودة والكفاءة محلياً