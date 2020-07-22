تجهيز 9 مجازر لاستقبال الذبائح بالمجان لأهالي مطروح في عيد الأضحى

استعدت مديرية الطب البيطرى بمطروح من خلال 9 مجازر لاستقبال ذبح الاضاحى بالمجان للأهالى خلال الثلاثة أيام الأولى من عيد الأضحى، مع تنظيم عملية الدخول من خلال تحديد عدد رؤوس الأضاحى التى سيتم ذبحها.

وسيسمح لكل شخص بذبح رأس أضحية من الماشية أو الأبل أو الجاموس ورأسين من الأغنام، وعدم السماح بدخول أكثر من شخصين، مع منع الذبح بالشوارع والطرقات بكل مدينة حفاظًا على البيئة والصحة العامة، وتكثيف حملات الرقابة والمرور على الأسواق والمطاعم والمجازر، مع وضع خطة زمنية لتلك الحملات بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة للاطمئنان على سلامة المعروض من اللحوم.

وعقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى المديريات والإدارات المعنية، مع استعراض كل جهة لمسئولياتها ودورها وعرض كل المقترحات لتيسير الخدمات للمواطنين وزائرى المحافظة والتنسيق بين كل الجهات المعنية، مع تشكيل غرف العمليات بجميع الجهات المعنية على مدار 24 ساعة، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وتكثيف حملات الرقابة المبكرة على الاسواق والاطمئنان على جميع المعروض للمواطنين من سلع غذائية والتأكد من سلامتها.

واستعدت مدينة مرسى مطروح فى حال تم اقرار فتح الشواطئ بتجهيز الشواطئ لاستقبال المصطافين مع تحديد مسئوليات رؤساء الشواطئ والنواب، وكذلك الإسراع فى تجهيز دورات المياه المتنقلة، واستعداد الغواصين بالإضافة الى أعمال التجميل وتكثيف جهود النظافة.

كما استعدت مديرية التضامن الاجتماعى باستقبال عيد الاضحى المبارك والتيسير على الاسر الاكثر احتياجا ، حيث يتم توزيع دعم مالى ومواد غذائية لعدد 411 أسرة ، و271 أسرة من مصابى الالغام ، و48 اسرة من الحالات الملحة والاولى بالرعاية ، و231 أسرة معاش تكافل وكرامة .، وأضاف انه تم توزيع كميات من اللحوم على الأسر الاكثر احتياجا بعدد من مراكز وقرى المحافظة ، بالاضافة 2 طن لحوم مجمدة يبدأ توزيعها من غدا الاربعاء و 10 رؤوس عجول سيتم توزيعها فى اليوم الاول لعيد الأضحى ، بإجمالى رأس لكل مدينة ورأسين لمدينة مرسى مطروح وأخر لدور الايتام ورعاية الايتام بمطروح .

واستعدت مديرية الأوقاف بتجهيز الساحات فى حال إقرار مجلس الوزراء وتطبيق عملية التباعد ، وتوزيع اعانات مالية ب150 ألف جنيه على عدد 450 أسرة أكثر احتياجا.

ووجه محافظ مطروح بالتنسيق في توزيع المساعدات ومراعاة طبيعة مطروح في توجيه ذلك الدعم الى اقصى التجمعات وتخفيف المعاناة واضفاء روح التكافل مع حفظ كرامة الانسان ووصولها الى مستحقيها.

واستعرض وكيل وزارة التموين استعدادات المديرية من توافر المواد الغذائية والبترولية والسلع التموينية لاستيعاب حجم الاقبال على المحافظة مع توافر منافذ لتوزيع السلع الغذائية على المواطنين وتحديد مواقعها والاعلان عنها.

كما وجه محافظ مطروح بالتنسيق بين مديرية التموين ومركز مدينة مرسي مطروح للتاكيد على صيانة ثلاجات سوق علم الروم ، والاسراع في إقامة المعرض اللوجيستى لبيع الخضار والفاكهة باسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين

واستعرض وكيل وزارة التموين استعدادات المديرية من توافر المواد الغذائية والبترولية والسلع التموينية لاستيعاب حجم الاقبال على المحافظة مع توافر منافذ لتوزيع السلع الغذائية على المواطنين وتحديد مواقعها بكل مدينة والاعلان عنها .

كما وجه محافظ مطروح لشركة اتوبيس غرب الدلتا الإعلان عن مواعيد رحلات الاتوبيس بين مطروح والمحافظات خلال ايام عيد الاضحى ومنها ٥٠ رحلة يوميا الى الاسكندرية و٤٠ رحلة للقاهرة والرحلات الأخرى الى باقي المحافظات من خلال عدد ١٥٠ اتوبيس تابع للشركة بمطروح ، مع التشديد على التزام الركاب بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

كما وجه محافظ مطروح لمشروع نقل الركاب بالمحافظة بتنظيم عمل وخطوط سير الاتوبيسات خلال ايام العيد حسب كثافة الركاب بالمناطق المختلفة بالمدينة للتيسير على المواطنين وحسن التعامل معهم ،وتجهيز ومراجعة كفاءة جميع الاتوبيسات العاملة ،بالاضافة إلى التنسيق مع ادارة مرور مطروح ومجلس المدينة لتشغيل الطفطف ومنع اى تكدس مرورى مع تحقيق الترفيه والتيسير على رواد المحافظة.

وفي قطاع الكهرباء شدد محافظ مطروح على الاستعداد لاى طوارئ مع الحفاظ على استقرار و تامين التيار الكهربى خلال ايام العيد، مع الجاهزية طوال الـ٢٤ ساعة من معدات وسيارات وافراد ومراجغة صيانة وانارة الاعمدة ومواجهة اى اعطال.

تأمين ضخ المياه بالكميات الكافية لاهالي المحافظة وزوارها خلال العيد

وفي قطاع مياه الشرب اكد محافظ مطروح على تامين ضخ المياه بالكميات الكافية لاهالي المحافظة وزوارها خلال ايام عيد الاضحى ،مع مقارنة الوارد للمحافظة والمستهلك والإطمئنان ،ومتابعة الاعمال وتواجد فرق الصيانة واصلاح الاعطال ،مع الاطمئنان والتحليل المستمر لعينات المياه من اكثر من موقع بالتنسيق مع مديرية الصحة ،مع تشغيل غرفة العمليات والخط الساخن على مدار ٢٤ ساعة ،ومراجعة كفاءة وتشغيل اسطول سيار ات نقل مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة.

وفي قطاع الصحة وجه محافظ مطروح بمتابعة غرفة الازمات على مدار ٢٤ ساعة مع اعلان أرقام التواصل مع المواطنين ، ورفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال اى حالات طارئة ،ومراجعة توافر جميع الادوات والمستلزمات الطبية بكميات كافية بجميع المستشفيات ، والمتابعة المستمرة والمرور على المستشفيات بمدن مطروح والساحل الشمالي ومتابعة حركة سيارات القوافل الطبية وعددها ١٩ سيارة بالساحل الشمالى ومداخل القرى لتأمين الخدمة الطبية على طول الطريق الدولى الساحلى مطروح -اسكندرية.

كما وجه محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالوحدات الصحية بالقرى والتجمعات مع التاكيد على حسن التعامل مع المواطنين ، وإستعداد جميع المستشفيات خاصة اقسام الطوارى وغرف العمليات بها ، و تواجد فرق الازمات والطوارئ و الاطقم الطبية والتمريض ،وكذلك الاطمئنان على توافر كميات الدم ببنك الدم، مع تكثيف جهود الطب الوقائى والمراقبة على سلامة المعروض من المواد الغذائية للمواطنين.

و كذلك الاستعداد التام بمرفق الاسعاف والتواجد بالنقاط المحددة وعلى الطرق والمحاور الرئيسية وذلك من خلال ١٠٣ سيارة إسعاف بمطروح والإطمئنان على جاهزيتها و توافر جميع المستلزمات والأدوات الطبية والاسعافات اللازمة، خاصة البدل ومستلزمات التطهير والتعقيم ، موجهاً الشكر للعاملين بمرفق الاسعاف على اليقظة المستمرة وبرفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد.

وفى مجال السياحة وجه بالاستعداد الجيد مع توفير الدليل الارشادى و البروشورات السياحية لاستقبال زائرى المحافظة بالمواقف الرئيسية للاتوبيسات ، مع تكثيف جهود لجنة المرور على المنشآت الفندقية والمطاعم والمحلات .

كما وجه لادارة الحماية المدنية بالإستعداد التام مع عمل خطة خلال موسم الصيف وانتشار بجميع مناطق المحافظة ومراجعة كافة الاجهزة والمعدات ، وتوافرالانقاذ النهرى فى الشواطئ الرئيسية والاستعداد ى طوارئ.

كما وجه لإدارة مرور مطروح بعمل خطة انتشار بجميع المحاور المرورية خاصة ذات الكثافة المرورية والتكدسات العالية ، ومتابعة حركة جمع السيارات خاصة سيارات الأجرة داخل المدينة ومنع استغلال السائقين ،وتكثيف جهود الحملات للإطمئنان على التزام الركاب بارتداء الكمامات ، ومنع وقوف السيارات فى غير اماكنها خاصة بالكورنيش، وتحديد مواقع للبيتش باجى والدراجات والسيطرة عليها بالتنسيق مع مجلس المدينة لمنع الحوادث وحفاظا على سلامة المواطنين ، وعمل دراسة علمية لأماكن وقوع حوادث والاسباب وكيفية تفاديها حماية لارواح المواطنين.

وفى مجال الثقافة تم التأكيد على الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية والتطهير والتعقيم اليومى مع عودة الانشطة الثقافية بقصر ثقافة مطروح ، وذلك بالمسرح الخارجى للقصر والاعلان عن الخطة الثقافية ، والتأكيد على دور الثقافة والوعى.

وفى نهاية الاجتماع شدد محافظ مطروح على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق التام فيما بينها والاستعداد لاستقبال عيد الاضحى المبارك وزوار المحافظة مع الظهور بالشكل اللائق و التيسير على المواطنين والاستعداد لأى طوارئ مع توفير كافة الخدمات ومتابعة اى شكاوى والرد عليها فى حينها.