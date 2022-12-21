تجهيز 800 ألف متر بمنطقة «أبو خليفة الصناعية» وطرحها أمام المستثمرين خلال 2023

أنهت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تجهيز مساحة 800 ألف متر بمنطقة “أبو خليفة الصناعية “بالقنطرة غرب بالإسماعيلية ، وتجهيز تربتها، تمهيدا لعرضها علي المستثمرين ، لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للأنشطة المختلفة علي رأسها الزراعية ، حسبما أكدت مصادر مطلعة.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس تستهدف الإنتهاء من أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى بمنطقة “أبو خليفة” الصناعية منتصف 2023 ، والتي تتضمن أعمال الطرق، وشبكات صرف، والمياه، والكهرباء، وتقام المرحلة الأولى على مساحة 197 فدانا.

وفي تقرير سابق للهيئة الاقتصادية أنه تم إنشاء عدد من محطات المياه ما بين محطات تحلية ومحطات رفع وتنقية وخزانات تكديس بإجمالى تكلفة 5.4 مليار جنيه، وإنشاء عدد من محطات ووحدات معالجة الصرف الصحى بإجمالى تكلفة 2.4 مليار جنيه.

ويذكر أن منطقة أبو خليفة بالقنطرة غرب، تعاني من إرتفاع منسوب المياه الجوفية، وتصل محددات الارتفاعات بها من 3 أمتار حتى 14 مترا ومخططة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، الغذائية والزراعية، وغيرها من الصناعات المغذية للدلتا، والقاهرة الكبرى، طبقًا لاحتياجات وإمكانات المنطقة حسب تقرير سابق للهيئه الاقتصادية.

رئيس جمعية مستثمرى الإسماعيلية : “أبو خليفة” المنفذ الوحيد للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالإسماعيلية

ومن ناحيته أكد مصطفى أبو حديد، رئيس جمعية مستثمرى الإسماعيلية، لـ “المال ” أنه تم استعراض مشروع منطقة أبو خليفة الصناعية أمام لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري ، للوقوف علي أسباب تأخير تنفيذ مشروع “أبو خليفة” والذي خصص له نحو 273 مشروعا صغيرا ومتوسطا منذ 13 عاما.

وقال إن الجلسة شهدت أيضا مناقشة رؤية الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة لدعم الصناعة المصرية.

وأضاف أن منطقة أبو خليفة الصناعية تعد المنفذ الوحيد لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة أن محافظة الإسماعيلية تخلو من الأراضي المرفقة بالمناطق الصناعية.

وقال إنه يمكن توجيه رؤوس الأموال التى توفرت من الاستيراد بمنطقة القنطرة غرب ، وتوجيهها إلى التصنيع وإقامة المشروعات ، في ظل قرارات الاستيراد الأخيرة وتوفير فرص عمل ، مشيرا إلى أن هناك 98 فدانا بـ “أبو خليفة الصناعية “خالصة المرافق ويمكن الاتفاق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لطرحها من خلال المحافظة ، لإقامة المشروعات الزراعية والهندسية”.