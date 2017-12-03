تجهيز 5 آلاف فدان للطرح بالعاصمة الإدارية

❏ «عابدين» يحذر المستثمرين من التعامل مع أى جهة أخرى للحصول على أراضالمال ــ خاصقال اللواء أحمد ذكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة تعكف حالياً على تخطيط الحيين السكنيين السابع «R7» والثامن «R8» بالعاصمة، لتلبية طلبات المطورين و

❏ «عابدين» يحذر المستثمرين من التعامل مع أى جهة أخرى للحصول على أراض

المال ــ خاص

قال اللواء أحمد ذكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة تعكف حالياً على تخطيط الحيين السكنيين السابع «R7» والثامن «R8» بالعاصمة، لتلبية طلبات المطورين والمستثمرين، وتسريع وتيرة التنمية فى العاصمة، مقدراً مساحة كل منهما بـ 2500 فدان، أى أن هناك 5 آلاف فدان تجهز للطرح.

وحذر المستثمرين من التعامل مع أى جهة للحصول على أراضى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأى آلية كانت، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المنوط بها التصرف فى الأراضى هى شركته.

وكشف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – عن تلقى «العاصمة» طلبات للاستثمار فى المناطق الخدمية والإدارية ، من مستثمرين مصريين وعرب، وتأخذ شركته هذه الطلبات بعين الاعتبار فى أجندتها الاستثمارية للمراحل القادمة.

و أشار الى أنه تم التعاقد مع إحدى أكبر شركات المقاولات الصينية ،لتنفيذ 20 برجاً فى العاصمة، بينهم أطول برج فى أفريقيا بطول 345 متراً، مشيرا إلى أنه هناك طلبات أخرى لإنشاء 12 جامعة دولية.

وتبلغ إجمالى مساحات الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة 51 ألف فدان، موزعة على 20 حياً سكنياً مما يجعلها مؤهلة لاستيعاب 6.5 مليون نسمة، وتتولى وزارة الإسكان مهمة الإشراف على توصيل المرافق الرئيسية لهذه الأحياء، ويتم حالياً تنفيذ 25 ألف وحدة تتراوح مساحتهما بين 130 و180 مترا، و924 فيلا بمنطقة الفيلات بمساحات 200 و400 متر.

يذكر أنه فى عام 2015 أعلنت «الإسكان» عن إعداد المخطط العام لكامل العاصمة بجميع مراحلها، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، ووفقا لأحدث النظم المتطورة، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 135 كيلومتر مربع من إجمالى 700 كيلومتر للمدينة، ومن المقرر أن تساهم العاصمة الجديدة فى توفير 350 ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء فقط، وتضم حياً سكنياً، ومنطقة المال والأعمال، وقطار مكهرب، ومسجد وكاتدرائية ليكونا الأكبر فى العالم.