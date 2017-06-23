تجهيز 374 ساحة لصلاة العيد في الإسكندرية

مها يونسأعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، عن تجهيز 374 ساحة على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد، بكل منها إمام أساسي وآخر احتياطي بإجمالي 748 إماما أساسيا واحتياطيا.وقال محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن توزيع ساحات عيد الفطر المبارك، على مختلف أنحاء المحافظة بجميع إدارات ال

مها يونس

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، عن تجهيز 374 ساحة على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد، بكل منها إمام أساسي وآخر احتياطي بإجمالي 748 إماما أساسيا واحتياطيا.

وقال محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن توزيع ساحات عيد الفطر المبارك، على مختلف أنحاء المحافظة بجميع إدارات الأوقاف حسب الكثافة السكانية وإحتياج المناطق للساحات، منها “29 ساحة بإدارة العجمي والدخيلة، و 19 ساحة بإدارة شرق الإسكندرية، و 28 ساحة بإدارة غرب الإسكندرية”.

يأتي ذلك بالإضافة إلى “60 ساحة بإدارة العامرية، و34 ساحة بإدارة وسط ، 43 ساحة بإدارة المنتزة، و11 ساحة بإدارة الجمرك، و41 ساحة بإدارة برج العرب، و 49 ساحة بإدارة محرم بك، و60 ساحة بإدارة الرمل”.

وأوضح “العجمي” أن جميع الساحات المخصصة للصلاة في عيد الفطر المبارك تقدم مديرو الإدارات التابعة لها بطلبات خلال شهر رمضان لإدراجها في الساحات التي ستقام فيها صلاة العيد، وتم إرسال البيان إلى وزارة الأوقاف وتم اختيار الساحات وفقاً لمعايير وضوابط، مؤكدًا أن من يخالف الشروط التي وضعتها الأوقاف يتم محاسبته من خلال “الضبطية القضائية.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف، على الأئمة ومديري الإدارات بمنع أي إمام غير أزهري من الخطابة أو إعتلاء المساجد في صلاة العيد كما تم التنبيه على جميع الأئمة بعدم تناول أي أمور سياسية أو حزبية خلال خطبة العيد، مشيراً إلى أن خطبة العيد ستكون مشتملة على العناصر الأساسية المعروفة للعادات والأخلاق الإسلامية التي يجب إتباعها في عيد الفطر المبارك.

وأشار العجمي، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة صلاة العيد بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وإخبارها بأي مستجدات على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة إداريًّا وقانونيًّا تجاه أي مخالفة أو تجاوز، وعدم إقامة صلاة العيد إلا في الأماكن التي تحددها مديرية الأوقاف من الساحات.