اقتصاد وأسواق

تجهيز 32 ألف شنطة.. الداخلية تطلق مبادرة توفير المستلزمات المدرسية غدًا

بأسعار مخفضة 30%.
أماني عوض 5:05 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 5:05 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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تطلق وزارة الداخلية فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة “كلنا واحد” اعتبارًا من الغد الجمعة الموافق 10 سبتمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي 2021/2022 لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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كما يضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال منظومة أمان التي تساهم في توفير السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين، بتجهيز 32000 شنطة مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بالمناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن.

وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة، لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

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جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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