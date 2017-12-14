تجهيز 18 ألف وحدة للعاملين بالخارج فى بيت الوطن

❏ 312 دولارا للمتر بالقاهرة الجديدة.. و318 فى «دار مصر» بدمياط ❏ الطرح يشمل الرحاب ومدينتى بسعر 502 و415 دولارا بدور إبراهيم كشف المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، عن تجهيز الوزارة 18 ألف وحدة للعاملين بالخارج، ضمن المرحلة الخامسة التكميلية من مشروع

❏ 312 دولارا للمتر بالقاهرة الجديدة.. و318 فى «دار مصر» بدمياط

❏ الطرح يشمل الرحاب ومدينتى بسعر 502 و415 دولارا



بدور إبراهيم

كشف المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، عن تجهيز الوزارة 18 ألف وحدة للعاملين بالخارج، ضمن المرحلة الخامسة التكميلية من مشروع بيت الوطن، موضحاً أن هناك 1000 وحدة جاهزة للتسليم الفورى بمدينة العبور، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية.

وأشار إلى أن تلك الوحدات خارج دائرة الدعم، وتم تسعيرها وفقاً لآليات السوق، ولذلك فهى تقريباً بدون اشتراطات، ويعد الشرط الوحيد هو ألا تحصل الأسرة الواحدة على أكثر من وحدة سكنية أو قطعة أرض، وتتبع الوزارة آلية سداد على 3 سنوات، على أن يكون السداد بالدولار وليس الجنيه.

ولفت إلى أن أغلب وحدات المرحلة تبلغ 90 مترا، باستثناء وحدات مدينة العبور فقط، كاشفاً أن الوحدات تتوزع على العبور وبرج العرب ومدن الصعيد.

فى سياق آخر، حصلت «المال» على بيان بأسعار قطع أراضٍ ووحدات سكنية بالمرحلة الخامسة التكميلية بمشروع بيت الوطن، الذى يستهدف العاملين بالخارج، وتتوزع الأراضى والوحدات على مدن الرحاب ومدينتى وبعض مواقع دار مصر.

وفيما يخص أراضى بيت الوطن، تتصدر القاهرة الجديدة قائمة الأعلى سعرا، بسعر 312 دولارا (بما يعادل 5492 جنيها) للمتر، تليها مدينة دمياط الجديدة بسعر 287 دولارا للمتر للمنطقتين «أ» و«ب»، ثم 245 دولارا للمرحلة الخامسة بالمدينة، ثم السادس من أكتوبر بسعر متر يبلغ 240 دولار وذلك بالمرحلة التكميلية بالمدينة.

ويشير البيان الذى حصلت «المال» على نسخة منه، إلى وجود أراضٍ ضمن بيت الوطن بمدينة بدر بسعر 150 دولارا للمتر، بما يعادل 2640 جنيها، وكذلك بالمجاورتين الأولى والثالثة بمدينة السادات بسعر 115 دولارا لكل منهما، بما يعادل 2025 جنيه، وكذلك مدينة العبور بموقعين: الأول منطقة الـ2600 فدان بسعر 165 دولارا للمتر بما يعادل 2905 جنيهات، والحى الترفيهى بـ180 دولارا للمتر، بما يعادل 3170 جنيها، ومدينة قنا الجديدة فى المجاورة «4 ب» بسعر 103 دولارات للمتر، بما يعادل 1815 جنيها، ومنطقة الإسكان المتميز بمدينة أسيوط بسعر 108 دولارات، بما يعادل 1901 جنيه، وأخيراً الحى السياحى الأول بمدينة أسوان الجديدة بسعر 103 دولارات للمتر.

وفيما يخص محور الوحدات السكنية بمشروع بيت الوطن، يشير البيان إلى وجود وحدات بمدينة الرحاب بسعر 502 دولار للمتر بما يعادل 8836 جنيها، وكذلك مدينتى بسعر 415 دولارا بما يعادل 7304 جنيهات.

كما يوجد عدد من الوحدات التابعة للمشروع الذى يستهدف العاملين بالخارج ضمن مشروع دار مصر، وتتصدر أسعار المتر مدينة دمياط الجديدة بسعر يبلغ 318 دولارا، بما يعادل 5597 جنيها، ثم مدينتى السادس من أكتوبر والعبور بسعر 266 دولارا للمتر بكلٍ منهما بما يعادل 4682 جنيها، ثم مدينة 15 مايو بـ215 دولارا للمتر بما يعادل 3785 جنيها، ثم بدر بـ210 دولارات ما يعادل 5597 جنيها، تليهما مدينة العاشر من رمضان بسعر 205 دولارات بما يعادل 3610 جنيهات، أخيراً السادات وبرج العرب بسعر 190 دولارا لكلٍ منهما، ما يعادل 3345 جنيها.

